SMA multa a Albemarle por infracciones ambientales asociadas a sobre extracción de salmuera

La Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) resolvió sancionar a la empresa minera Albemarle Ltda (filial en Chile de la productora de litio estadounidense Albemarle), titular del proyecto “EIA Modificaciones y Mejoramiento del Sistema de Pozas de Evaporación Solar en el Salar de Atacama”, ubicado a unos 80 kilómetros al sur de la localidad de San Pedro de Atacama, región de Antofagasta, con una multa de 4.713 Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a unos $3.753 millones, tras constatar dos incumplimientos ambientales.

El proyecto de minería no metálica contempla la extracción de salmuera desde un campo de pozos con el objetivo de generar sales concentradas en litio mediante un proceso de evaporación solar en pozas. También incluye la extracción de agua subterránea desde tres pozos del borde este del mismo Salar de Atacama.

La SMA precisó que el procedimiento sancionatorio tiene como origen una inspección ambiental a las instalaciones del proyecto “Planta Cloruro de Litio”, el examen de la información de los reportes de seguimiento ambiental cargados por el titular en el sistema de seguimiento de la SMA; y, la revisión de los antecedentes remitidos por el titular en respuesta a los requerimientos de información despachados durante la investigación.

Cargos

Sobre la base de estos antecedentes, la SMA formuló dos cargos en contra de la empresa en marzo de 2022.

El primer cargo imputado se sustenta en la extracción de un caudal medio anual de 452,3 L/s para el año operacional de octubre de 2019 a septiembre de 2020 por parte del titular de proyecto, excediendo el límite del caudal medio anual autorizado por la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de 2016.

En cuanto al segundo cargo, la SMA sostiene que la empresa no dio cumplimiento a todas las medidas comprometidas en el PAT del Sector de Alerta Acuífero, en marzo de 2021, lo que se manifiesta en: no dar aviso a la SMA de su activación en el indicador BA-07 y no reducir en forma inmediata las extracciones de salmuera de su proyecto, para el periodo de febrero y marzo de 2021.

Ambos cargos fueron clasificados como graves en la resolución sancionatoria.

Reacción de la empresa

Tras conocerse la sanción Albemarle Chile señaló mediante una declaración que “hemos sido notificados de la resolución de la SMA y reafirmamos que Albemarle no ha cometido ninguna infracción ambiental”.

Al respecto afirmó que “constan pronunciamientos en el expediente del proceso de distintos servicios públicos que avalan nuestra defensa”.

Por ello, indicó que ejercerán los recursos que correspondan y que confían en que la resolución de la SMA será revertida.

Albemarle Chile.