Tasas para créditos hipotecarios caen por segunda semana consecutiva y llegan a su menor nivel en cuatro semanas

La tasa de interés promedio para los créditos hipotecarios volvió a caer en su medición en Unidad de Fomento (UF), según informó el Banco Central en su reporte de indicadores de coyuntura semanal.

El costo del endeudamiento para adquirir una vivienda u otro tipo de inmueble, a más de tres años, llegó a una tasa de interés promedio (TIP) de 4,10% para la semana del 24 al 31 de enero de este año. Así, la tasa anotó dos semanas consecutivas con retrocesos y su menor nivel promedio desde la semana del 24 al 31 de diciembre pasado (4,08%).

Ante este contexto, las tasas siguen siendo más bajas que el 4,37% registrado en diciembre de 2024 y se mantuvieron cerca del promedio registrado en noviembre, cuando se ubicaron en su nivel más bajo desde diciembre del 2021(4%).

Sin embargo, el nivel de las tasas hipotecarias antes de los efectos por los retiros de dinero desde los fondos de pensiones —que mermaron el mercado de capitales chileno, fuente clave para el financiamiento de largo plazo— rondaba por debajo del 3% y en algunos meses del 2019 llegaron a estar por debajo del 2% promedio, de acuerdo a los registros del instituto emisor.

En línea con las tasas del crédito para vivienda durante la última semana reportada por el Banco Central. El sector de consumo reportó una tasa de interés promedio medida en pesos de 19,58%, su segunda semana consecutiva de bajas y también su menor nivel en cuatro semanas (18,85%).

Además, la tasa de interés promedio de los créditos de consumo mantiene su tendencia a la baja. Esto luego de tocar una tasa de 25,70% en la semana del 8 al 15 de enero de 2026.

Mientras que las tasas para los créditos comerciales pusieron fin a dos semanas consecutivas a la baja y el costo promedio llegó hasta el 8,33%, su mayor nivel desde la semana del 8 al 15 de enero de 2026.

Los créditos comerciales venían bajando luego de tocar el 9,46% en la semana del 1 al 7 de enero de 2026.

Por su lado, la tasa de interés promedio para los créditos para el comercio exterior, medido en dólares, bajó a 5,64% y llegó a su menor nivel desde la semana del 1 al 7 de enero de este año (5,25%).