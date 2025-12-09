VOTA INFORMADO por $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Tasas de créditos hipotecarios anotan su menor nivel en casi cuatro años

    Otra de las tasas que destacó por su baja de nivel fue la de los créditos comerciales.

    Por 
    Emiliano Carrizo
     
    Danitza Osorio
    JAVIER SALVO/ATON CHILE

    El acceso a crédito para financiar la compra de una vivienda ha ido bajando en el último tiempo y llegando a niveles no vistos hace varios años, según informó el Banco Central.

    Según reportó el ente emisor, las tasas de interés promedio para créditos de vivienda para más de tres años en valor de unidad de fomento (UF) llegaron a 4,13%, su menor tasa desde diciembre del 2021 (4,00%).

    Además, las tasas promedio para comprar una vivienda anotaron cinco meses a la baja, tendencia que comenzó desde el pico de 4,39% registrado en junio pasado.

    El nivel de las tasas hipotecarias antes de los efectos por los retiros de dinero desde los fondos de pensiones —que mermaron el mercado de capitales chileno, fuente clave para el financiamiento de largo plazo— rondaba por debajo del 3% y en algunos meses del 2019 llegaron a estar por debajo del 2% promedio, según dan cuenta los registros del Banco Central.

    Por su lado, la tasa de interés promedio de créditos comerciales en noviembre fue de 8,56%, su menor tasa desde octubre de 2021 (7,08%). Una baja después de que la tasa promedio de este segmento se mantuvo estable en 8,60% durante septiembre y octubre pasados.

    Mientras que la tasa de interés promedio para créditos de consumo en noviembre fue de 23,62%. Una subida respecto al 23,01 promedio reportado en octubre y su mayor nivel desde septiembre pasado (23,80%).

    Más sobre:InmobiliariaViviendaCréditoscréditos hipotecarios

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    The Cruel Visions publican su nuevo álbum “Misterio”

    Fundamenta presenta nuevo proyecto en Ñuñoa: son seis edificios con una inversión de más de US$100 millones

    Dos ex directores de Sartor AGF acuden a tribunales para revocar multas de la CMF

    Paramount comienza a retirarse: disminuye el capital de Chilevisión en US$ 25 millones

    “La sesión fracasó”: Cámara Baja no puede sesionar por masiva ausencia de diputados

    La arremetida judicial del SII para combatir la evasión de impuestos

    Lo más leído

    1.
    Del “no creas todo lo que lees” al apoyo de alcaldes y gobernadores: las figuras clave que sumaron ambos candidatos a la franja electoral

    Del “no creas todo lo que lees” al apoyo de alcaldes y gobernadores: las figuras clave que sumaron ambos candidatos a la franja electoral

    2.
    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    Informe releva que costo fiscal del reajuste salarial para los funcionarios públicos superaría los US$1.500 millones

    3.
    “Evelyn Matthei fue abandonada”: el encontrón entre las derechas a menos de una semana del balotaje

    “Evelyn Matthei fue abandonada”: el encontrón entre las derechas a menos de una semana del balotaje

    4.
    Alcalde Tomás Vodanovic permanece hospitalizado por infección de amígdalas: “Se nos complicó un poco la cosa”

    Alcalde Tomás Vodanovic permanece hospitalizado por infección de amígdalas: “Se nos complicó un poco la cosa”

    5.
    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Debate Anatel: cuándo es, a qué hora y dónde ver el último cara a cara presidencial

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate para la segunda vuelta y usa tus beneficios 🗳️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Los beneficios y riesgos de la ley que prohíbe celulares en las salas de clase de Chile, según un experto

    Los beneficios y riesgos de la ley que prohíbe celulares en las salas de clase de Chile, según un experto

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Apple lanza Fitness+ doblado al español, con métricas en pantalla y rutinas desde los 5 minutos

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    Por qué estas zapatillas Nike se han vuelto tan populares

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Anuncian lluvia y tormentas eléctricas para la Región Metropolitana: cuándo vuelven las precipitaciones a Santiago

    Servicios

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Eintracht Frankfurt por TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Eintracht Frankfurt por TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Chelsea en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Chelsea en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Sporting Lisboa en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Bayern Múnich vs. Sporting Lisboa en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Eintracht Frankfurt por TV y streaming
    Chile

    A qué hora y dónde ver a Barcelona vs. Eintracht Frankfurt por TV y streaming

    “La sesión fracasó”: Cámara Baja no puede sesionar por masiva ausencia de diputados

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Chelsea en TV y streaming

    Fundamenta presenta nuevo proyecto en Ñuñoa: son seis edificios con una inversión de más de US$100 millones
    Negocios

    Fundamenta presenta nuevo proyecto en Ñuñoa: son seis edificios con una inversión de más de US$100 millones

    Dos ex directores de Sartor AGF acuden a tribunales para revocar multas de la CMF

    Paramount comienza a retirarse: disminuye el capital de Chilevisión en US$ 25 millones

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post
    Tendencias

    Las 10 mejores series del 2025, según el ranking del Washington Post

    Tras el sismo 7.5, Japón alerta que podría ocurrir un megaterremoto: qué se sabe hasta ahora y cómo afectaría a Chile

    Estos son los 8 conflictos que Donald Trump asegura haber “resuelto” en el mundo

    Escándalo en Argentina: allanan la sede de la AFA y a 17 clubes por nexos con financiera ligada a Chiqui Tapia
    El Deportivo

    Escándalo en Argentina: allanan la sede de la AFA y a 17 clubes por nexos con financiera ligada a Chiqui Tapia

    Con el futuro de Ortiz en veremos: los primeros cortados de Colo Colo de cara a la próxima temporada

    IND reagenda recital en el Parque Estadio Nacional por final del Mundial Sub 21 de hockey tras las protestas de las Diablas

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort
    Finde

    Desde Harry Potter hasta Los Simpson y Super Mario: estos son los 4 parques temáticos de Universal Orlando Resort

    Así son las experiencias temáticas de Harry Potter en Universal Studios Florida, Islands of Adventure y Epic Universe

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 6 y 7 de diciembre

    The Cruel Visions publican su nuevo álbum “Misterio”
    Cultura y entretención

    The Cruel Visions publican su nuevo álbum “Misterio”

    Leonardo Padura: “Habrá un futuro mejor en Cuba cuando un médico pueda vivir dignamente de su salario”

    Adam Sandler revela su gusto por un disco clásico de Hole

    El Papa y Zelenski apelan a la paz en su segundo encuentro en cinco meses
    Mundo

    El Papa y Zelenski apelan a la paz en su segundo encuentro en cinco meses

    Trump advierte a Maduro de que tiene “los días contados” en Venezuela

    Bolsonaro tendrá su propia película biográfica protagonizada por Jim Caviezel

    Ser delgada no me protegió del escrutinio
    Paula

    Ser delgada no me protegió del escrutinio

    Karate y amor: la historia de Anastasia Velozo, la ucraniana que triunfa en el Team Chile

    ¿Cepillo sin dientes? La crisis de salud bucal que afecta a niñas y niños en Chile