Tasas de créditos hipotecarios anotan su menor nivel en casi cuatro años

El acceso a crédito para financiar la compra de una vivienda ha ido bajando en el último tiempo y llegando a niveles no vistos hace varios años, según informó el Banco Central.

Según reportó el ente emisor, las tasas de interés promedio para créditos de vivienda para más de tres años en valor de unidad de fomento (UF) llegaron a 4,13%, su menor tasa desde diciembre del 2021 (4,00%).

Además, las tasas promedio para comprar una vivienda anotaron cinco meses a la baja, tendencia que comenzó desde el pico de 4,39% registrado en junio pasado.

El nivel de las tasas hipotecarias antes de los efectos por los retiros de dinero desde los fondos de pensiones —que mermaron el mercado de capitales chileno, fuente clave para el financiamiento de largo plazo— rondaba por debajo del 3% y en algunos meses del 2019 llegaron a estar por debajo del 2% promedio, según dan cuenta los registros del Banco Central.

Por su lado, la tasa de interés promedio de créditos comerciales en noviembre fue de 8,56%, su menor tasa desde octubre de 2021 (7,08%). Una baja después de que la tasa promedio de este segmento se mantuvo estable en 8,60% durante septiembre y octubre pasados.

Mientras que la tasa de interés promedio para créditos de consumo en noviembre fue de 23,62%. Una subida respecto al 23,01 promedio reportado en octubre y su mayor nivel desde septiembre pasado (23,80%).