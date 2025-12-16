SUSCRÍBETE POR $1100
    Gestión de personas: el nuevo motor estratégico para la transformación empresarial en Chile

    En medio de una economía cada vez más digitalizada y demandante, las empresas chilenas que integran activamente la cultura organizacional y la sostenibilidad en su estrategia de personas están logrando mayores niveles de competitividad e innovación.

    Red•Activa
    FangXiaNuo

    En el cambiante escenario empresarial chileno, marcado por la transformación digital, la crisis climática y la creciente demanda por mayor equidad y propósito, la gestión de personas ha dejado de ser un área funcional para convertirse en un motor clave de competitividad. Así lo sostiene el reciente estudio de Aurys Consulting, “Siete estrategias para reinventar la gestión de personas frente al futuro del trabajo”, que analiza prácticas de 20 empresas líderes del país que han sabido anticiparse y adaptarse.

    El diagnóstico es claro: las organizaciones que logran sostener procesos de cambio profundo no lo hacen solo con tecnología, sino activando su cultura interna, es decir, trabajando sobre los valores, creencias y comportamientos que movilizan a sus equipos. Esta dimensión intangible, muchas veces subestimada, aparece hoy como un activo estratégico para afrontar los desafíos del entorno.

    “La cultura es la orquesta que armoniza los esfuerzos de transformación. Si no se gestiona, cada instrumento suena por separado”, afirma Martín Guler, consultor especialista en cambio organizacional de Aurys Consulting, quien sostiene que la resistencia al cambio sigue siendo una de las principales barreras para la adopción de tecnologías como la inteligencia artificialen las empresas chilenas.

    El estudio de Aurys plantea tres desafíos emergentes para la función de personas:

    1. Pasar de operar procesos a liberar inteligencia colectiva.
    2. Evolucionar desde una lógica de soporte a una de creación de valor estratégico.
    3. Construir nuevos vínculos con los trabajadores basados en propósito, confianza y bienestar.

    En ese sentido, empresas como Itaú, Arauco, LATAM y Ventisqueros están rediseñando su gestión de talento con foco en la adaptabilidad, la planificación estratégica de habilidades, el aprendizaje continuo y la integración efectiva de tecnologías disruptivas como la IA. De hecho, el 80% de los roles en las organizaciones verá modificadas sus tareas esenciales por la inteligencia artificial generativa antes de 2027, lo que obliga a las compañías a repensar estructuras, liderazgos y modelos de trabajo.

    El problema es que muchas organizaciones aún no están preparadas: 6 de cada 10 no cuentan con estrategias estructuradas de reconversión de habilidades, y un 62% de las áreas de personas está en etapas iniciales de madurez digital.

    Frente a este escenario, la gestión activa de cultura se vuelve clave. Es lo que Aurys denomina una “gestión orquestada”, que integra elementos técnicos y adaptativos para alinear la estrategia del negocio con la evolución del capital humano.

    Más allá de los diagnósticos, el estudio concluye que las empresas que integran la sostenibilidad en su cultura organizacional no solo logran mayor resiliencia, sino que también mejoran su desempeño financiero, su reputación y su capacidad de atraer talento.

    En un país que necesita urgentemente elevar su productividad, reducir brechas y avanzar hacia modelos más sostenibles, el desafío no es solo técnico ni económico. Es profundamente humano. Y ahí, el área de personas tiene una oportunidad histórica para dejar de ser un área de soporte y convertirse en el corazón de la transformación.

    Qué se sabe de la muerte de Rob Reiner y su esposa Michele: investigan el caso como un asesinato

    Quién es Ahmed Al Ahmed, el “héroe” que le quitó el arma a uno de los tiradores en Bondi Beach, Australia

    Cómo fue el ataque terrorista contra judíos en Sydney que dejó al menos 15 muertos

    Quién es José Antonio Kast, el nuevo presidente de Chile

    Vence el plazo para cobrar el Bono Marzo 2025: revisa cómo recibirlo

    Tren del Recuerdo: revisa los precios de los últimos recorridos de diciembre y el viaje especial de Año Nuevo

    Comienza la preventa de entradas para Iron Maiden en Chile: estos son los precios

