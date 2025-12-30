SUSCRÍBETE POR $1100
    A qué hora y dónde ver a Arsenal vs. Aston Villa por la Premier League

    Los equipos se miden en un duelo clave para la tabla de posiciones, en el marco de la Fecha 19 de la liga inglesa.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    A qué hora Arsenal vs. Aston Villa por la Premier League. Foto referencial de archivo Instagram @arsenal Servicios / La Tercera

    Este martes arranca la Fecha 19 de la Premier League, donde Arsenal vuelve a salir a la cancha y recibe a Aston Villa.

    Los actuales líderes de la tabla llegan a días de alzarse por 2-1 ante Brighton por la jornada anterior, mientras que su rival celebró el mismo resultado ante Chelsea y buscan acercarse al primer puesto.

    Cuándo juega Arsenal vs. Aston Villa

    El partido de Arsenal contra Aston Villa es este martes, 30 de diciembre, a las 17:15 horas de Chile.

    Para este compromiso los locales reciben a su rival en el Emirates Stadium de Inglaterra.

    Dónde ver a Arsenal vs. Aston Villa

    El partido de Arsenal contra Aston Villa se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

