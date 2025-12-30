A qué hora y dónde ver a Arsenal vs. Aston Villa por la Premier League

A qué hora Arsenal vs. Aston Villa por la Premier League. Foto referencial de archivo Instagram @arsenal

Este martes arranca la Fecha 19 de la Premier League, donde Arsenal vuelve a salir a la cancha y recibe a Aston Villa.

Los actuales líderes de la tabla llegan a días de alzarse por 2-1 ante Brighton por la jornada anterior, mientras que su rival celebró el mismo resultado ante Chelsea y buscan acercarse al primer puesto.

Cuándo juega Arsenal vs. Aston Villa

El partido de Arsenal contra Aston Villa es este martes, 30 de diciembre, a las 17:15 horas de Chile.

Para este compromiso los locales reciben a su rival en el Emirates Stadium de Inglaterra.

Dónde ver a Arsenal vs. Aston Villa

El partido de Arsenal contra Aston Villa se transmite en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.