A qué hora y dónde ver a Chile contra Rusia por su partido amistoso. Foto referencial de archivo

La fecha FIFA de noviembre trae dos partidos amistosos para la Roja y el primero de ellos enfrenta a Chile con Rusia durante este fin de semana.

Los dirigidos por Nicolás Córdova tienen una agenda que considera un segundo cruce contra Perú el próximo martes.

Cuándo juega Rusia vs. Chile

El partido de Rusia contra Chile es este sábado, 15 de noviembre, a las 12:00 horas de nuestro país.

Para este compromiso la Roja visita el Fisht Olympic Stadium de la ciudad de Sochi.

Dónde ver a Rusia vs. Chile

El partido de Rusia contra Chile se transmite en Chilevisión y en ESPN .

De forma online, el amistoso se encuentra en la señal de chilevision.cl, la aplicación MiCHV y la plataforma Disney+.