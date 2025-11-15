OFERTA ELECCIONES $990
    A qué hora y dónde ver a Chile contra Rusia por su partido amistoso

    Este fin de semana llega el primero de dos compromisos internacionales de la Selección Chilena.

    Sandar Estrella OportoPor 
    Sandar Estrella Oporto
    A qué hora y dónde ver a Chile contra Rusia por su partido amistoso. Foto referencial de archivo FELIPE ZANCA/PHOTOSPORT

    La fecha FIFA de noviembre trae dos partidos amistosos para la Roja y el primero de ellos enfrenta a Chile con Rusia durante este fin de semana.

    Los dirigidos por Nicolás Córdova tienen una agenda que considera un segundo cruce contra Perú el próximo martes.

    Cuándo juega Rusia vs. Chile

    El partido de Rusia contra Chile es este sábado, 15 de noviembre, a las 12:00 horas de nuestro país.

    Para este compromiso la Roja visita el Fisht Olympic Stadium de la ciudad de Sochi.

    Dónde ver a Rusia vs. Chile

    El partido de Rusia contra Chile se transmite en Chilevisión y en ESPN.

    De forma online, el amistoso se encuentra en la señal de chilevision.cl, la aplicación MiCHV y la plataforma Disney+.

    Más sobre:FútbolAmistoso internacionalAmistosoChileRusiaChile - RusiaRusia - ChileLa RojaSelección ChilenaDónde verVer en vivoVer onlineVer en streamingHorarioQuién transmite

