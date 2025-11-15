A qué hora y dónde ver a Chile contra Rusia por su partido amistoso
Este fin de semana llega el primero de dos compromisos internacionales de la Selección Chilena.
La fecha FIFA de noviembre trae dos partidos amistosos para la Roja y el primero de ellos enfrenta a Chile con Rusia durante este fin de semana.
Los dirigidos por Nicolás Córdova tienen una agenda que considera un segundo cruce contra Perú el próximo martes.
Cuándo juega Rusia vs. Chile
El partido de Rusia contra Chile es este sábado, 15 de noviembre, a las 12:00 horas de nuestro país.
Para este compromiso la Roja visita el Fisht Olympic Stadium de la ciudad de Sochi.
Dónde ver a Rusia vs. Chile
El partido de Rusia contra Chile se transmite en Chilevisión y en ESPN.
De forma online, el amistoso se encuentra en la señal de chilevision.cl, la aplicación MiCHV y la plataforma Disney+.
