A qué hora y dónde ver a Inter vs. Kairat Almaty por la Champions League en TV y streaming. Foto de archivo Instagram @inter

Inter de Milán recibe este miércoles a Kairat Almaty por la cuarta fecha de la Champions League.

El conjunto italiano llega a la jornada tras imponerse por 4-0 ante Union Saint-Gilloise, en octubre pasado.

Por su parte, el cuadro de Kazajistán viene de empatar sin goles con Pafos.

Cuándo juega Inter vs. Kairat Almaty

El partido de Inter contra Kairat Almaty es este miércoles, 5 de noviembre, a las 17:00 horas de Chile.

Los italianos reciben a su rival en el Stadio Giuseppe Meazza de Milán.

Dónde ver a Inter vs. Kairat Almaty

El partido de Inter vs. Kairat Almaty se transmite en el canal ESPN2 .

De forma online, los cruces de la Champions League se encuentran en la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium de $14.190 al mes.