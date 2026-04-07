A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Boca Juniors por la Copa Libertadores
Los Cruzados reciben al cuadro argentino por la primera fecha del campeonato.
Este martes llega la esperada fecha para la Universidad Católica, que recibe la visita de Boca Juniors en el marco de la Copa Libertadores.
Se trata del debut para ambos clubes, donde los Cruzados se miden ante los trasandinos por la primera fecha de la fase de grupos.
Cuándo juega UC vs. Boca Juniors
El partido de Universidad Católica contra Boca Juniors es este martes 7 de abril, a las 20:30 horas.
Los Cruzados debutan en el campeonato como locales en el Claro Arena de la Región Metropolitana.
Dónde ver a UC vs. Boca Juniors
El partido de Universidad Católica contra Boca Juniors se transmite en el canal ESPN y en televisión abierta por Chilevisión.
Dicho compromiso va de forma online por Disney+ dentro del Plan Premium, además de la señal de chilevision.cl y la app MiCHV.
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