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    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Boca Juniors por la Copa Libertadores

    Los Cruzados reciben al cuadro argentino por la primera fecha del campeonato.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Boca Juniors por la Copa Libertadores. Foto referencial de archivo ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Este martes llega la esperada fecha para la Universidad Católica, que recibe la visita de Boca Juniors en el marco de la Copa Libertadores.

    Se trata del debut para ambos clubes, donde los Cruzados se miden ante los trasandinos por la primera fecha de la fase de grupos.

    Cuándo juega UC vs. Boca Juniors

    El partido de Universidad Católica contra Boca Juniors es este martes 7 de abril, a las 20:30 horas.

    Los Cruzados debutan en el campeonato como locales en el Claro Arena de la Región Metropolitana.

    Dónde ver a UC vs. Boca Juniors

    El partido de Universidad Católica contra Boca Juniors se transmite en el canal ESPN y en televisión abierta por Chilevisión.

    Dicho compromiso va de forma online por Disney+ dentro del Plan Premium, además de la señal de chilevision.cl y la app MiCHV.

    Más sobre:FútbolCopa LibertadoresLibertadoresUniversidad CatólicaUCBoca JuniorsUniversidad Católica - Boca JuniorsUC - Boca JuniorsDónde verHorarioVer en vivoVer onlineVer en streamingQuién transmiteUC - BocaUniversidad Católica - Boca

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