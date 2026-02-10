SUSCRÍBETE POR $1100
    Anuncian inesperada promoción de bencina gratis por una hora: ¿Cómo participar?

    La oferta fue dada a conocer por Copec y funcionará cada día hasta el domingo 15 de febrero.

    Sandar Estrella Oporto 
    Sandar Estrella Oporto
    Anuncian inesperada promoción de bencina gratis por una hora: ¿Cómo participar? Foto referencial de archivo MARCELO HERNANDEZ/ATONCHILE

    Se dio a conocer una inesperada noticia de especial interés para los conductores, porque la empresa Copec se encuentra llevando a cabo una particular promoción en la que ofrecen combustible de forma gratuita durante una hora.

    La iniciativa fue llamada como La Hora Copec y se encuentra activa durante la presente semana, donde permite a los clientes cargar bencina sin costo en una estación de servicio determinada a lo largo del país cada día.

    La sorpresiva promoción ya comenzó el pasado lunes en Rancagua, específicamente en el establecimiento de Camino a Tuniche 715, Esq. Kennedy.

    Bencina gratis por una hora en Copec

    Copec informó que la hora de bencina gratis funciona todos los días de esta semana, hasta el domingo 15 de febrero, entre 16:00 y 17:00 horas.

    En cada jornada, la estación de servicio específica que recibirá la promoción será revelada a las 15:30 horas mediante las redes sociales de la firma, por lo que se deberá prestar atención a sus cuentas oficiales.

    Según aclaró la empresa, la oferta permitirá cargar combustible en el vehículo con un monto máximo de $120.000 y acumular puntos Copec.

