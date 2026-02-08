Bomberos combate incendio forestal cerca del Parque de los Reyes en Santiago
Voluntarios de ocho compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago están colaborando en el apagado de las llamas.
Un incendio forestal se desarrolla cerca del Parque de los Reyes, en la comuna de Santiago, durante la tarde de este domingo.
La emergencia, que se desarrolla en la intersección entre las avenidas Ricardo Cumming con Balmaceda, ha llevado a que el Cuerpo de Bomberos de Santiago despache voluntarios para su combate.
En particular, la institución detalló que al menos ocho compañías han sido despachadas al lugar para ayudar en el apagado de las llamas.
NOTICIA EN DESARROLLO...
