Cómo, dónde y a qué hora ver el show de drones de Oasis previo al concierto en Chile. Foto de archivo @celestial_drones

Ya se preparan los ánimos para el reencuentro de los fanáticos en suelo nacional con Oasis, motivo por el que se anunció un show de drones previo a su concierto en Chile.

Cabe recordar que la fecha a cargo de los hermanos Noel y Liam Gallagher se encuentra programada para este miércoles 19 de noviembre en el Estadio Nacional.

Cuándo y a qué hora ver el show de drones

El espectáculo de drones para celebrar el regreso de Oasis a Chile está anunciado para este martes 18 de noviembre alrededor de las 20:45 horas .

La actividad se realizará en el frontis del Estadio Nacional, donde se proyectará el logo de la banda como previa a su concierto en la Región Metropolitana.

Se trata de una actividad a cargo de Celestial que tendrá una duración aproximada de 10 minutos.