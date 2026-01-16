Confirman cuarto concierto de Soda Stereo por la gira Ecos: ¿Cuándo es la venta de entradas? Foto: Nora Lezano

Ante el éxito de venta de entradas para los próximos conciertos de Soda Stereo en Chile, se confirmó una cuarta fecha que pronto comenzará con su proceso de compra.

La cita con los fanáticos está programada para el 29 de marzo en el Movistar Arena, jornada que se sumará a las presentaciones de los días 26, 27 y 28 del mismo mes.

La banda pisará suelo nacional como parte de la gira Ecos, una propuesta que reúne a los músicos originales Zeta Bosio y Charly Alberti tocando en vivo junto a una recreación virtual de Gustavo Cerati.

La puesta en escena se presenta bajo un concepto que aclara lo siguiente: “No es un tributo ni un homenaje, no es una película, no hay invitados ni cantante nuevo, es un show en vivo”.

Venta de entradas para Soda Stereo

La venta de entradas para el concierto de Soda Stereo, programado para el 29 de marzo, se realizará en el sistema Puntoticket.

El proceso comenzará con la preventa para clientes Banco de Chile a las 12:00 horas del martes , 20 de enero.

Posteriormente se dará paso a la venta general, a partir del mediodía del jueves, 22 de enero.

Las ubicaciones y precios son los siguientes, considerando valor total con cargo por servicio: