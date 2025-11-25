Cuándo comienza la venta de entradas para el Festival de Viña 2026
El evento se extenderá por seis noches desde el 22 al 27 de febrero y ya se reveló parte de la parrilla de artistas.
Ya se conocen los detalles de la realización del próximo Festival de Viña 2026, que pronto comenzará con su venta de entradas.
Las jornadas están programadas a lo largo de seis noches, desde el 22 al 27 de febrero, que llenarán la Quinta Vergara de música y humor.
Respecto a la parrilla de invitados, se confirmaron a los artistas musicales que serán parte del evento, donde destacan Pet Shop Boys, Juanes y Mon Laferte.
Por el contrario, todavía no se revelan los comediantes que están en el festival.
Venta de entradas para el Festival de Viña
La venta de entradas para Viña 2026 se realizará mediante Puntoticket desde el 26 de noviembre a las 11:00 horas.
Dicha etapa inicial corresponde a la preventa para clientes Santander y Entel, que estará activa durante 48 horas o hasta agotar stock.
Por su parte, la venta general comenzará el 28 de noviembre a las 11:30 horas en la plataforma.
La programación oficial de Viña 2026 considera la siguiente parrilla:
Domingo 22
- Gloria Stefan
- Por confirmar
- Matteo Bocelli
Lunes 23
- Pet Shop Boys
- Por confirmar
- Bomba Estéreo
Martes 24
- Jesse & Joy
- Por confirmar
- NMIXX
Miércoles 25
- Juanes
- Por confirmar
- Ke Personajes
Jueves 26
- Mon Laferte
- Por confirmar
- Yandel Sinfónico
Viernes 27
- Paulo Londra
- Por confirmar
- Pablo Chill-E
- Milo J
