Cuándo comienza la venta de entradas para el Festival de Viña 2026. Foto referencial de archivo

Ya se conocen los detalles de la realización del próximo Festival de Viña 2026, que pronto comenzará con su venta de entradas.

Las jornadas están programadas a lo largo de seis noches, desde el 22 al 27 de febrero, que llenarán la Quinta Vergara de música y humor.

Respecto a la parrilla de invitados, se confirmaron a los artistas musicales que serán parte del evento, donde destacan Pet Shop Boys, Juanes y Mon Laferte.

Por el contrario, todavía no se revelan los comediantes que están en el festival.

Venta de entradas para el Festival de Viña

La venta de entradas para Viña 2026 se realizará mediante Puntoticket desde el 26 de noviembre a las 11:00 horas .

Dicha etapa inicial corresponde a la preventa para clientes Santander y Entel, que estará activa durante 48 horas o hasta agotar stock.

Por su parte, la venta general comenzará el 28 de noviembre a las 11:30 horas en la plataforma.

La programación oficial de Viña 2026 considera la siguiente parrilla:

Domingo 22

Gloria Stefan

Por confirmar

Matteo Bocelli

Lunes 23

Pet Shop Boys

Por confirmar

Bomba Estéreo

Martes 24

Jesse & Joy

Por confirmar

NMIXX

Miércoles 25

Juanes

Por confirmar

Ke Personajes

Jueves 26

Mon Laferte

Por confirmar

Yandel Sinfónico

Viernes 27