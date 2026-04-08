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    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Liverpool por la Champions League

    Los clubes se miden en el Parque de los Príncipes por la ida de cuartos de final.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Dónde y a qué hora ver a PSG vs. Liverpool por la Champions League. Foto referencial de archivo Servicios / La Tercera

    Este miércoles avanzan los partidos definitorios de la Champions League, donde el PSG recibe a Liverpool en el marco del duelo de ida por los cuartos de final.

    Los franceses vienen de eliminar a Chelsea en octavos, mientras que el cuadro inglés hizo lo propio al imponerse ante Galatasaray para avanzar en la competencia.

    Cuándo juega PSG vs. Liverpool

    El partido de PSG contra Liverpool es este miércoles 8 de abril, a las 15:00 horas de Chile.

    Los clubes se miden en el Estadio Parque de los Príncipes de Francia para este compromiso.

    Dónde ver a PSG vs. Liverpool

    El partido de PSG contra Liverpool se transmite en el canal ESPN.

    En tanto, la cobertura online de la Champions League va por la plataforma Disney+, dentro del Plan Premium.

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