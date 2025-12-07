Hasta 33°C: emiten aviso por altas temperaturas en siete regiones del país
Según el último reporte de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el fenómeno ocurrirá la tarde de este lunes 08 de diciembre.
Este domingo, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió un aviso por altas temperaturas, fenómeno que se extenderá en siete regiones del país, llegando en algunos sectores a los 33 grados Celcius.
Según reporta el organismo, el suceso ocurre debido a la presencia de una dorsal en altura, es decir, un área de alta presión en los niveles superiores de la atmósfera, que se caracteriza por ser una prolongación de un anticiclón y por la presencia de aire cálido y descendente.
Esto generaría un significativo aumento en las temperaturas máximas durante la jornada de este lunes 08 de diciembre, en casi todo el territorio de la Región de Coquimbo, y en el litoral de Valparaíso.
El fenómeno se evidenciaría también en la zona precordillerana, valle y cordillera de la costa, en las regiones de Maule, Ñuble, Biobío; mientras que en La Araucanía se percibirá en el valle y la cordillera de la costa, mismo sector de Los Ríos donde se extenderán las altas temperaturas.
Revisa a continuación el detalle de las altas temperaturas:
