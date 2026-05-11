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    Más de 60 contratistas de Entel se reunieron en exitosa instancia de capacitación

    Entel llevó a cabo su Capacitación a Contratistas 2026 con sus empresas colaboradoras.

     
    Patricia Muñoz, gerente de Comunicaciones Corporativas y Grupos de Interés de Entel.

    El encuentro buscó fortalecer vínculos estratégicos y alinear a los proveedores con los estándares de sostenibilidad y excelencia de la compañía. Se trataron temas como compliance, sostenibilidad, ciberseguridad y gestión ambiental, entre otros.

    Al respecto, la gerente de Comunicaciones Corporativas y Grupos de Interés de Entel, Patricia Muñoz, comentó que “la relación con nuestros contratistas está en la base de la operación, se construye desde espacios de diálogo, basado en relaciones transparentes y trato justo. Son parte esencial de la cadena de valor, y sin duda, el corazón del negocio en este trabajo conjunto”.

    Más de 60 contratistas de Entel se reunieron en exitosa instancia de capacitación
    Más de 60 contratistas de Entel se reunieron en exitosa instancia de capacitación Marco Pereira de MPC Asesores; Herbert Carrasco de Tamatel; Ximena Bugueño de RyR Ingeniería y Servicios y Gustavo Welkner, gerente de Construcción de Infraestructura de Entel.
    Más de 60 contratistas de Entel se reunieron en exitosa instancia de capacitación Alexia Berroteran, jefe de Operaciones de Volte Chile; Claudio Venegas, jefe de Departamento de Permisología y Asesorías de PCL Ingeniería y Margarita Walker, gerente de Compliance de Entel.
    Más de 60 contratistas de Entel se reunieron en exitosa instancia de capacitación Leonardo Suazo, gerente de Proyectos de Infraestructura Móvil de Entel y Felipe Ramírez, Customer Product Manager de Ericsson.
    Más de 60 contratistas de Entel se reunieron en exitosa instancia de capacitación Juan Carlos Ortiz, gerente Comercial de Teknica Chile; Marco Quezada, subgerente de Obras Civiles, Eléctricas y Afines de Entel; Margaux Sinic, Internal Controller de Legrand y Pablo Contreras, subgerente de Búsqueda y Adquisición de Sitios de Entel.
    Más de 60 contratistas de Entel se reunieron en exitosa instancia de capacitación Rodrigo Leñam, subgerente de Etnet; Doris Pérez, jefa de Compliance de Entel; Javier Rodríguez, de Grupo Cav y Ricardo Roa, consultor de Sostenibilidad y Comunidades de Entel.
    Más de 60 contratistas de Entel se reunieron en exitosa instancia de capacitación Danilo Muñoz, gerente de Operaciones de Data Energy; Patricia Muñoz, gerente de Comunicaciones Corporativas y Grupos de Interés de Entel; Marcelo Vidal, CEO de MiNM Ltda. y Andrea Díaz y Juan Pablo Fuentes, ambos de JF Constructora.
    Más de 60 contratistas de Entel se reunieron en exitosa instancia de capacitación Pablo Torres, subgerente de Seguridad y Outsourcing de Entel; Cristian Gaete, de AJ, Marion Eichhorn, consultora de Sostenibilidad de Entel y Cristian Díaz, de AJ.
    Más de 60 contratistas de Entel se reunieron en exitosa instancia de capacitación Gustavo Welkner, gerente de Construcción de Infraestructura de Entel; Pedro Martínez, supervisor de Proyectos de Icetel; Alejandra González, consultora de Gestión Operacional de Entel; Julio Olivares, Partner y CFO y Alejandro Olivares, CEO y Fundador, ambos de OLITEL.
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