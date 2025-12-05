Quién era Cary-Hiroyuki Tagawa, el reconocido actor de Pearl Harbor y Mortal Kombat que falleció a los 75 años

Cary-Hiroyuki Tagawa, reconocido por dar vida al villano Shang Tsung en la película Mortal Kombat de 1995 y en múltiples proyectos posteriores de la franquicia falleció a los 75 años.

Su publicista, Penny Vizcarra, informó a USA Today que el actor murió el jueves 4 de diciembre en Santa Bárbara a causa de complicaciones derivadas de un derrame cerebral .

La carrera de Tagawa

Nacido en Tokio, Tagawa se mudó a Estados Unidos cuando era niño y posteriormente estudió en la Universidad del Sur de California, donde se formó en karate tradicional japonés.

Más tarde regresó a su país natal para continuar su entrenamiento con la Asociación Japonesa de Karate y, con el tiempo, desarrolló su propio estilo de artes marciales, Chun-Shin, disciplina que también enseñó.

Filmografía

Su sólida formación marcial y su capacidad atlética lo llevaron a interpretar diversos personajes de acción en Hollywood .

Participó en filmes como Rising Sun (1993), junto a Wesley Snipes y Sean Connery, y Showdown in Little Tokyo (1991), con Brandon Lee y Dolph Lundgren.

También integró el elenco de la premiada película El último emperador (1987), de Bernardo Bertolucci, ganadora de nueve premios Oscar.

Además de su trabajo en Mortal Kombat, Tagawa apareció en producciones como Pearl Harbor, El planeta de los simios, 47 Ronin, Elektra y Memorias de una geisha, consolidándose como uno de los actores asiáticos más reconocidos del cine de acción en Hollywood.

Su último papel destacado fue en The Man in the High Castle (2015), la exitosa serie de ciencia ficción de Amazon Prime Video, donde interpretó al ministro Nobusuke Tagomi.

Radicado en Hawái junto a su esposa, Sally, Tagawa formó una familia en la isla de Kauai. Aún siguen vivos sus tres hijos –Calen, Brynne y Cana– y sus dos nietos, River y Thea Clayton.