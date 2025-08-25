SUSCRÍBETE
Venezolanos se enlistan en la milicia en respuesta a las amenazas de Estados Unidos

Cientos de personas acudieron a la Plaza Bolívar de Caracas y otras ciudades para inscribirse en la Milicia Bolivariana, en medio de la tensión por la presencia de buques estadounidenses cerca del país.

Antonio AlburquerquePor 
Antonio Alburquerque
Venezolanos se enlistan en la milicia en respuesta a las amenazas de Estados Unidos

Multitudes acudieron este fin de semana a inscribirse en la Milicia Bolivariana en Caracas y otras ciudades de Venezuela, luego de que Nicolás Maduro llamara a reforzar la defensa nacional ante lo que calificó como amenazas de Estados Unidos.

El país norteamericano desplegó un escuadrón anfibio la semana pasada, donde tres buques se acercaron frente a las costas de Venezuela: el USS Gravely, el USS Jason Dunham y el USS Sampson.

Venezolanos se enlistan en la milicia en respuesta a las amenazas de Estados Unidos

CNN reportó que en la Plaza Bolívar, ubicada en el centro de la capital, largas filas de ciudadanos se registraron para entregar sus datos y sumarse a la milicia.

La milicia es una rama de las Fuerzas Armadas creada en 2005 por el fallecido expresidente Hugo Chávez y formalizada en 2010.

Qué dicen los venezolanos

“Debemos continuar con el legado de Hugo Chávez: luchar por la patria y los derechos de todos los venezolanos”, dijo Doris Peña, trabajadora comunitaria que se enlistó, a CNN.

En tanto, Robert Nieves, profesor, aseguró que nunca ha usado un arma, pero que “defender el país no es solo tener un arma”.

Venezolanos se enlistan en la milicia en respuesta a las amenazas de Estados Unidos

Tensiones con EE.UU.

Maduro ordenó el despliegue de 4,5 millones de milicianos tras la decisión de Washington de duplicar la recompensa por información que conduzca a su arresto y aumentar la presencia de buques en América Latina y el Caribe.

El gobierno de Donald Trump sostuvo que la medida busca contener a grupos de narcotráfico, mientras que el mandatario venezolano denunció “amenazas extravagantes, extrañas y descabelladas”.

Rogelia Martínez, trabajadora social que también se sumó a la convocatoria, afirmó: “Defendemos a nuestro pueblo y, de una u otra forma, nos vamos a defender”.

En paralelo, el ministro de Defensa, Vladimir Padrino, publicó un video en redes sociales con imágenes del proceso de inscripción y afirmó: “El pueblo de Venezuela va a las calles a sumarse no solamente a las filas de la Milicia Bolivariana, también es un llamado y una expresión del pueblo de Venezuela en rechazo a las agresiones imperialistas”.

CNN detalló que esta jornada se enmarca en el plan nacional de soberanía y paz Simón Bolívar, que también incluye operativos en zonas costeras. El proceso de alistamiento se extendió al domingo y podría continuar en los próximos días.

milicia Venezuela Nicolás Maduro Enlistamiento Caracas CNN Estados Unidos Donald Trump Guerra Amenazas Conflicto

