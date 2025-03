“Situación de estrechez fiscal”: Aedo (DC) insta al gobierno a reducir recursos “en aquellas áreas que no le peguen a seguridad”

En el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', el presidente (s) de la Cámara de Diputados, Eric Aedo, abordó el estado de las arcas fiscales y exhortó en la necesidad de un recorte presupuestario en las áreas que no afecten la seguridad. "Ni en la Fiscalía, ni en Carabineros, en las fuerzas de seguridad ni tampoco en tribunales, sino que, por ejemplo, vayamos a revisar programas que hoy día no dan el ancho o que no están sirviendo", planteó. El parlamentario falangista, además, reforzó sus críticas a la "ideologización" del gobierno en permisología, afirmando que "sin duda hay un frenazo a la inversión" por ese tema; insistió que el proyecto de aborto libre no contará con los votos de la DC y que si el proyecto que pone fin al CAE es un "perdonazo que esté en torno a los US$11 mil millones", es "imposible" que el Ejecutivo logre destrabarlo.