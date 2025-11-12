OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    20 años de MT motores

    Revisa un nuevo capítulo de Automotores donde recordamos los principales hitos de nuestra sección.

    Romina CannoniPor 
    Romina Cannoni
    Más sobre:AutomotoresMotoresAutosVehículosIndustria Automotriz

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Los rivales de la Roja en la última fecha FIFA del año: Perú le saca un empate en el final a Rusia

    ¿Hay Ley Seca durante el fin de semana de las elecciones presidenciales y parlamentarias?

    Tribunal decreta prisión preventiva para médico por presunta defradudación de más de $13 mil millones en licencias médicas

    “Deslumbra y aburre” o “exuberante”: las reseñas enfrentadas de Frankenstein y los elogios a Jacob Elordi

    Recoleta da inicio a trabajos de ordenamiento y retiro de cables en desuso

    50 años de electrificación de Jeep: de los carteros urbanos al nuevo Compass todoterreno

    Servicios

    ¿Hay Ley Seca durante el fin de semana de las elecciones presidenciales y parlamentarias?

    ¿Hay Ley Seca durante el fin de semana de las elecciones presidenciales y parlamentarias?

    Últimos días para postular al Subsidio de Arriendo: revisa los requisitos

    Últimos días para postular al Subsidio de Arriendo: revisa los requisitos

    Dónde ver el estreno de la película La Ola en streaming

    Dónde ver el estreno de la película La Ola en streaming

    Rating del martes 11 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del martes 11 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    ¿Hay Ley Seca durante el fin de semana de las elecciones presidenciales y parlamentarias?
    Chile

    ¿Hay Ley Seca durante el fin de semana de las elecciones presidenciales y parlamentarias?

    Tribunal decreta prisión preventiva para médico por presunta defradudación de más de $13 mil millones en licencias médicas

    Recoleta da inicio a trabajos de ordenamiento y retiro de cables en desuso

    El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, anuncia que dejará su cargo
    Negocios

    El presidente de la Fed de Atlanta, Raphael Bostic, anuncia que dejará su cargo

    TDLC aprobó acuerdo extrajudicial suscrito por la FNE con Municipalidad de San Bernardo y 13 líneas de taxis colectivos

    Corte de Apelaciones rechaza reclamo de Sartor y confirma sanción de la CMF

    Los nuevos correos que vincularían a Trump con Epstein: qué dicen
    Tendencias

    Los nuevos correos que vincularían a Trump con Epstein: qué dicen

    “Chile está extremadamente atemorizado”: qué dice un reportaje de la BBC sobre la delincuencia en el país

    Cómo es el USS Gerald R. Ford, el mayor buque de guerra del mundo que se unió al despliegue de EEUU cerca de Venezuela

    Los rivales de la Roja en la última fecha FIFA del año: Perú le saca un empate en el final a Rusia
    El Deportivo

    Los rivales de la Roja en la última fecha FIFA del año: Perú le saca un empate en el final a Rusia

    Valladares le raya la cancha a Esteban Pavez y ‘achica’ el sueño del nuevo estadio de Colo Colo

    “Nos olvidamos de formar”: el nuevo golpe al modelo Córdova-Miranda tras la eliminación de la Roja del Mundial Sub 17

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo
    Finde

    “Hace dos años tuvimos un sueño”: cómo un restaurante de Casablanca ganó uno de los premios más importantes del mundo

    Los Jaivas en el Estadio Nacional: esto debes saber del histórico concierto

    Chile se luce en el Endurance Trail: deportistas chilenos son los grandes ganadores

    “Deslumbra y aburre” o “exuberante”: las reseñas enfrentadas de Frankenstein y los elogios a Jacob Elordi
    Cultura y entretención

    “Deslumbra y aburre” o “exuberante”: las reseñas enfrentadas de Frankenstein y los elogios a Jacob Elordi

    Dua Lipa ensaya El Duelo de La Ley para su show de este miércoles en el Estadio Nacional

    Presentación de “Cuentos mínimos”: Narrativas de la condición humana por el compositor y académico Gabriel Matthey Correa

    A 10 años de los atentados de París, especialista señala que la amenaza yihadista es más joven
    Mundo

    A 10 años de los atentados de París, especialista señala que la amenaza yihadista es más joven

    Declaraciones de la premier japonesa sobre Taiwán desatan tormenta diplomática y activan los “lobos guerreros” de China

    Efectos de la operación policial de Río de Janeiro: debate sobre la seguridad pública frena ascenso de Lula en las encuestas

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho
    Paula

    Camila Scarabello y la pedagogía hospitalaria como derecho

    Moverse no tiene talla: ¿Por qué la sociedad asume que una persona gorda es sedentaria?

    Ingrid Lauw: transformar las cicatrices en arte