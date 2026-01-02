40 muertos: así se inició el incendio que terminó en tragedia en un bar en Suiza
En el registro se puede ver que varias persona manipulaban una bengalas al interior de un local nocturno en la exclusiva localidad de Crans Montana, situada en el corazón de los Alpes suizos.
Hasta ahora las autoridades han reportado 40 muertos y más de 115 personas heridas.
Entre las víctimas, se reportan jóvenes y familias que participaban en la fiesta de Año Nuevo, uno de los eventos más concurridos de la zona turística.
