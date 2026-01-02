SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    40 muertos: así se inició el incendio que terminó en tragedia en un bar en Suiza

    En el registro se puede ver que varias persona manipulaban una bengalas al interior de un local nocturno en la exclusiva localidad de Crans Montana, situada en el corazón de los Alpes suizos.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara

    Hasta ahora las autoridades han reportado 40 muertos y más de 115 personas heridas.

    Entre las víctimas, se reportan jóvenes y familias que participaban en la fiesta de Año Nuevo, uno de los eventos más concurridos de la zona turística.

    Más sobre:Incendio en SuizaCras Montana40 muertos en SuizaIncendio en centro de esquí

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Rating del jueves 1 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Calendario de la revisión técnica: revisa el mes, documentos necesarios y de cuánto es la multa

    Fiscal judicial de la Corte de Apelaciones formula cargos contra conservador y archivero de Puente Alto Sergio Yáber

    Ideal para las vacaciones: campaña promueve visitas seguras a parques nacionales

    Servicios

    Rating del jueves 1 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 1 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Calendario de la revisión técnica: revisa el mes, documentos necesarios y de cuánto es la multa

    Calendario de la revisión técnica: revisa el mes, documentos necesarios y de cuánto es la multa

    Temblor hoy, viernes 2 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 2 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Incendios forestales en la zona centro-sur: declaran alerta roja para Maule y Angol

    Incendios forestales en la zona centro-sur: declaran alerta roja para Maule y Angol

    Rating del jueves 1 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN
    Chile

    Rating del jueves 1 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Calendario de la revisión técnica: revisa el mes, documentos necesarios y de cuánto es la multa

    Fiscal judicial de la Corte de Apelaciones formula cargos contra conservador y archivero de Puente Alto Sergio Yáber

    Imacec: Grau reconoce expansión “algo menos dinámica” en noviembre y advierte base de comparación “más exigente”
    Negocios

    Imacec: Grau reconoce expansión “algo menos dinámica” en noviembre y advierte base de comparación “más exigente”

    Imacec registra un pobre crecimiento en noviembre y se ve difícil la meta de Hacienda para 2025

    Las 100 empresas más valiosas del mundo: dominan EEUU, la tecnología y Chile está muy lejos de los gigantes globales

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa
    Tendencias

    La severa crítica de Donald Trump al actor George Clooney por haber obtenido la nacionalidad francesa

    Qué se sabe de la reciente muerte de la hija del actor Tommy Lee Jones

    Cómo Rusia solicitó a EEUU que detenga la persecución del Bella 1, el petrolero vinculado a Venezuela e Irán

    ¿Sergio Ramos, jefe de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo? El paso que planea el exzaguero del Real Madrid en el Sevilla
    El Deportivo

    ¿Sergio Ramos, jefe de Alexis Sánchez y Gabriel Suazo? El paso que planea el exzaguero del Real Madrid en el Sevilla

    El millonario cheque que recibirá la U por la venta de Valentín Castellanos al West Ham

    El drástico cambio que vivirá Deportes Antofagasta en el estadio Calvo y Bascuñán para la temporada 2026

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero
    Finde

    Desde Sade hasta distintos álbumes de Rosalía en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para enero

    Festival de Cine Las Condes 2026: la programación y dónde comprar las entradas

    La ruta de cenas y fiestas del Centro Histórico de Santiago para Año Nuevo

    Andrea Amosson, escritora: “Quería narrar los hallazgos Chinchorro como una historia humana y no arqueológica”
    Cultura y entretención

    Andrea Amosson, escritora: “Quería narrar los hallazgos Chinchorro como una historia humana y no arqueológica”

    El regreso de Michael J. Fox: liberan imágenes de su rol en serie con Harrison Ford y Jason Segel

    Die’ced: la nueva apuesta del cine de terror que llega a las salas chilenas

    Dachas, residencias de lujo y palacios secretos: el imperio inmobiliario de Putin
    Mundo

    Dachas, residencias de lujo y palacios secretos: el imperio inmobiliario de Putin

    Ucrania no descarta un ataque ruso de ‘falsa bandera’ en respuesta a la ofensiva contra la residencia de Putin

    Trump avisa al Gobierno de Irán de que “rescatará” a su población si “asesina a manifestantes” en las protestas

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año
    Paula

    Predicciones 2026: los hitos astrológicos más importantes del nuevo año

    Datos Paula: LOLA Bar, coctelería botánica y cocina para compartir

    Hablemos de amor: otra forma de celebrar