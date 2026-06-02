BYD desafía el frío extremo: carga hasta 97% de batería en solo 12 minutos a -30°C

La evolución de la movilidad eléctrica no depende únicamente de aumentar la autonomía. La capacidad de recargar rápidamente en cualquier condición climática se ha convertido en uno de los principales desafíos de la industria, y el nuevo Denza Z9GT parece estar dispuesto a enfrentarlo.

El modelo de lujo desarrollado por Denza, la marca premium de BYD, protagonizó una exigente demostración tecnológica tras permanecer durante 24 horas expuesto a temperaturas de -30°C. A pesar de las condiciones extremas, el vehículo logró elevar el nivel de carga de su batería desde un 20% hasta un 97% en apenas 12 minutos.

El secreto está en la nueva batería Blade de segunda generación, una evolución de la conocida tecnología de fosfato de hierro y litio (LFP) de BYD. Este sistema ha sido diseñado para trabajar junto a la plataforma de carga Flash Charging de última generación, capaz de entregar hasta 1.500 kW de potencia, una cifra sin precedentes en la industria de los vehículos eléctricos de producción.

Gracias a esta combinación, el Denza Z9GT puede recuperar energía a velocidades comparables con una detención convencional para repostar combustible. Según la marca, en condiciones ideales es posible pasar del 10% al 70% de carga en alrededor de cinco minutos.

Además de su avanzada arquitectura eléctrica, el Z9GT destaca por su enfoque premium. Su carrocería de estilo gran turismo combina diseño aerodinámico, amplio espacio interior y una plataforma concebida para maximizar la eficiencia energética y el confort de marcha.

La demostración también evidenció uno de los aspectos más complejos para los vehículos eléctricos: el rendimiento en climas extremadamente fríos. Mientras muchas baterías reducen significativamente su capacidad de carga en estas condiciones, la nueva tecnología de BYD mantuvo una velocidad de recarga sobresaliente, reforzando el posicionamiento del Denza Z9GT como uno de los referentes tecnológicos de la nueva generación de vehículos eléctricos de alta gama.