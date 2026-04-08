Análisis al conflicto en Irán: Mariano Fernández califica la amenaza de Donald Trump como “genocida”
En el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el excanciller abordó el alto al fuego que Estados Unidos acordó con Irán la noche del martes y que puso en pausa por dos semanas el ultimátum de que "una civilización entera moriría". "Aquí Trump le ha regalado la cohesión interna a la dictadura iraní", cuestionó el otrora líder de la diplomacia chilena, quien advirtió por cómo -a su juicio- el mandatario estadounidense está desbalanceando el escenario internacional. Revisa en el video el análisis.
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