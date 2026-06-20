Diez libros para leer en las vacaciones de invierno

Matías Rivas, ensayista y editor: Todo Santiago, de Roberto Merino

La edición aumentada de Todo Santiago, las crónicas citadinas que el escritor y periodista Roberto Merino reúne desde mediados de 1990, fue publicada recientemente bajo el sello del Fondo de Cultura Económica.

“Es un libro de crónicas que mezcla la historia y la observación de la ciudad”, dice el poeta, ensayista y editor Matías Rivas. “En estos momentos, cuando estamos tan distantes los chilenos, creo que volver a hablar de la cultura santiaguina, en este caso lo que sucede en las calles, en distintos barrios, permite conversar de algo en común”, complementa. Por otro lado, afirma que es “un libro escrito con sensibilidad, con humor y con una muy buena prosa”. Según Rivas, la ciudad de Merino no está “solo hecha de calles, sino que es una ciudad mental, una ciudad metafísica, hecha de recuerdos, de memorias, de fragmentos de sueños, de escenas”.

Arelis Uribe, escritora: Tu mamá es la lluvia, de Belén Fernández

Las adopciones irregulares en Chile son el tema central de la novela Tu mamá es la lluvia, de la escritora chilena Belén Fernández, publicada el año pasado por Ediciones Overol. “La historia en sí: una mujer roba una guagua y su vida se vuelve una mentira”, describe la autora Arelis Uribe.

La trama sigue a Marina y su hija Melina, a quien sustrae de un hospital tras no poder adoptar por la vía regular. Mientras pasan los años, las dudas sobre su origen aumentan. Respecto a la justificación de su recomendación, Uribe destaca “que está impecablemente narrado”, además del “juego de perspectivas” y “el uso de la técnica del archivo”. Por esto, la describe como “una novelaza de la autora de Ella estuvo entre nosotros, premio Manuel Montt otorgado por la Universidad de Chile”.

“En días lluviosos, una ardiente historia sobre la apropiación ilegal de guaguas en Chile”, afirma Uribe.

Alberto Fuguet, escritor: Didion & Babitz, de Lili Anolkin

El descubrimiento póstumo de una carta de la escritora estadounidense Eve Babitz dirigida a su colega Joan Didion inspiró la historia de no ficción Didion & Babitz, escrita por Lili Anolik, redactora de la revista estadounidense Vanity Fair.

“Es una biografía doble que indaga por qué dos amigas escritoras, o dos mujeres cercanas, contemporáneas, terminan en lugares tan distintos del canon: la seria triunfa y la supuestamente ‘alocada’ desaparece y no es respetada”, describe el escritor Alberto Fuguet, quien recomienda su lectura.

El autor de Ushuaia –la última novela de Fuguet, publicada en abril por Tusquets– destaca que “dan ganas de releer a la Didion”, ya que “la humaniza desde sus heridas y ambiciones”, y que, por otro lado, “canoniza a la gran Eve Babitz”, quien “mereció mejor trato”.

Andrés Montero, escritor: Páramo herido, de Fabio Neri

La novela Páramo herido, que vio la luz en noviembre por el autor chileno Fabio Neri, ha sido descrita como un western ambientado en el archipiélago más austral del continente americano: Tierra del Fuego.

Para Andrés Montero –quien publicó el año pasado la celebrada novela El año en que hablamos con el mar–, el autor “explora una especie de ‘western patagónico’ que resulta muy bien”. En sus palabras, la trama de la novela “sigue a Lupo, un joven forajido dedicado a la caza de indígenas de la Patagonia chilena en los albores del siglo XX”. Por otro lado, respecto de su ejecución, el autor destaca “la descripción precisa del paisaje y el interior de los personajes”, lo que “no impide que la novela avance rápido y obligue al lector a avanzar hasta terminar”.

“Sin duda, una de las mejores películas que he visto. Que no haya habido pantalla es otra cosa”, postula Montero.

Pablo Retamal, periodista de Culto: Koljós, de Emmanuel Carrère

La novela de no ficción Koljós, de Emmanuel Carrère, fue publicada en español por Anagrama en febrero de este año y narra sus raíces familiares. “Con este libro, Carrèrre hace varias cosas al mismo tiempo”, afirma Pablo Retamal, periodista de Culto. La primera, “salda cuentas con su madre, la historiadora Hélène Carrère d’Encausse, con la cual parece reconciliarse”; la segunda, “escribe su novela más personal”, y la tercera, vuelve al nivel de libros anteriores, “como El Adversario o Una novela rusa”, explica.

La trama, en palabras de Retamal, sigue “la historia de la familia materna” de Carrèrre: “Cómo pasaron de ser unos pequeños burgueses en Georgia que huyeron del avance soviético a unos extranjeros que apenas sobrevivían en Francia”. “Con un ritmo ágil, que no suelta al lector en ningún momento, con la gracia de que combina varios registros: el ensayo histórico, la crónica geopolítica y la confesión familiar, Carrère firma su mejor libro en años”, concluye Retamal.

Andrés Gómez, subeditor LT Domingo: Dónde puedo dejarlo, de Alejandra Costamagna

La nueva novela de la escritora y periodista Alejandra Costamagna, titulada Dónde puedo dejarlo, fue publicada recientemente por Anagrama y aborda “la historia de dos amigas en los inicios de la transición democrática, donde una de ellas desaparece en la clandestinidad, por sus vínculos con un grupo armado”, explica Andrés Gómez, crítico literario de La Tercera y subeditor de LT Domingo.

La historia de Mara y Manu transcurre en Santiago a inicios de los años 90 y es la segunda novela de Costamagna en la casa editorial española.

“La recomiendo porque es una bella novela sobre la amistad y la ausencia, sobre el silencio y la palabra, sobre la historia política y los destinos personales”, agrega Gómez, que la describe como “delicada y conmovedora, elegantemente escrita, con un lenguaje cuidado, rico en sutilezas y resonancias”.

Soledad Bianchi, crítica literaria: La verdad también se mueve, de Andrea Kottow

La literatura y la paternidad son los ejes centrales del ensayo La verdad también se mueve, escrito por Andrea Kottow, profesora de Literatura. La crítica literaria y escritora Soledad Bianchi –quien recientemente publicó Entre puntos de lectura– lo recomienda “porque, además de bien escrito (lo que no es obvio), la autora arma un libro complejo y con distintas perspectivas, sin limitarse a hacer crítica literaria”.

“Me detendré en la primera parte, la más extensa, donde mezclando autobiografía, crónica y, posiblemente, algo de ficción, nos enfrenta a un texto duro y doloroso, pero, al mismo tiempo, amoroso, donde Kottow se muestra entera: valiente y sin ocultamientos, elabora una suerte de “radiografía” familiar nada complaciente ni edulcorada, que nos hace reflexionar y conocer nuestras propias limitaciones, nuestras vidas y realidades”, afirma Bianchi.

Nicolás Letelier, librería Ulises: Ensayos de Michel de Montaigne

El libro Ensayos, de Michel de Montaigne, que fue publicado conjuntamente por Ediciones Tácitas junto a la Editorial UCM el año pasado, reúne todos los escritos del filósofo francés en el género del que es considerado creador.

“Los ensayos de Montaigne de Tácitas, con la traducción de Pierre Jacomet, son un lujo de la edición nacional”, afirma Nicolás Letelier, de la librería Ulises, quien conoció al traductor poco antes de su fallecimiento, en 2009. “Todo esto es póstumo, su hija los fue rearmando y publicando, y ahora Tácitas reunió toda esa traducción y lo armó en un solo volumen, una obra grande, monumental”, agrega. Además, explica que otras ediciones de Montaigne están “medio censuradas”, pero la de Jacomet no. “Hay una cosa muy pícara que tenía don Pierre”, dice Letelier, quien resalta el vocabulario “tanto culto como popular” del traductor.

“No hay muchas ediciones completas dando vueltas de Montaigne. En este momento recuerdo la de Cátedra, muy difícil de conseguir, la de Acantilado y esta, dentro de las más modernas”, concluye el librero.

Anita Barra, Qué Leo Mil Tobalaba: La patria cruda, de Nicolás Cruz

La patria cruda, del escritor y guionista Nicolás Cruz, es una novela coral que reúne las vivencias de los habitantes de un edificio ubicado en Estación Central en el contexto del estallido social.

“Se lee como un gran puzle que se arma a partir de cinco historias de personajes que conviven en el edificio Nuevo Amanecer, uno de los tantos guetos verticales de nuestra ciudad”, dice Anita Barra, dueña de la librería Qué Leo Mil Tobalaba. Entre ese grupo de vivencias se cuenta “el conserje que debe soportar de todo para mantener a su familia”, “la mujer aburrida de su vida y la maternidad que busca placer con un luchador colombiano”, “un padre que se pierde en la demencia y el hijo que debe cuidarlo” y “los fantasmas revolucionarios que perdieron la vida por una causa que, igual que ellos, terminó sepultada bajo esta mole de cemento”, agrega Barra.

“Un libro que atrapa, emociona y humaniza”, concluye.

Julia Navarro, librería Azafrán: Principio, medio, fin, de Valeria Luiselli

Principio, medio, fin, la nueva novela de la escritora mexicana Valeria Luiselli, aborda la vida de cuatro generaciones de mujeres y su premisa es que “una madre se divorcia y viaja a Sicilia con su hija, premisa sencilla pero que abre una excavación a la memoria familiar y a la historia con mayúscula”, afirma Julia Navarro, de la librería Azafrán.

“Valeria vuelve a sorprender con un libro invertido que busca en el pasado las pistas para poder avanzar y descifrar el camino”, agrega Navarro, quien destaca la llegada de Feltrinelli Editores al país y asegura que “promete un catálogo de honor”. La casa editorial italiana fundada a mediados de siglo XX arribó al público hispanoparlante en mayo de este año con el libro de Luiselli y El doctor Zhivago, de Boris Pasternak.

“Es un libro que nos regala la posibilidad de conversación: más allá de la lectura, hay un silencio que toda familia guarda y espera ser descubierto”, complementa Navarro.