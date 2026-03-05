Ascanio Cavallo: no hay un traspaso de mando comparable al de Boric y Kast “en los últimos 100 años”
El Premio Nacional de Periodismo analizó en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, la inédita fractura entre los gobiernos entrante y saliente tras el choque de versiones por la entrega de información del cable submarino chino. "Los funcionarios chilenos que operaron nos metieron en medio de un lío mundial", afirmó. En el caso José Antonio Kast, apuntó a una contradicción: "Si te vas a dedicar a la emergencia no te puedes dedicar también a pelear, a perseguir a a tu antecesor".
