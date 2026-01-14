Así fue el arresto de uno de los hijos de Julia Chuñil

El operativo fue realizado en las comunas de Máfil y Temuco y contó con un gran despliegue policial con más de cien funcionarios de Carabineros en conjunto con la Fiscalía Regional de los Ríos.

A los hijos de Chuñil, se les imputará el delito de parricidio y al exyerno, formalizado por el delito de homicidio calificado, con agravante de alevosía.