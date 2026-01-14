Así fue el arresto de uno de los hijos de Julia Chuñil
Durante la madrugada, se confirmó la detención de cuatro imputados por el caso de Julia Chuñil. Los implicados serían tres hijos de la víctima, Pablo San Martín Chuñil, Javier Troncoso Chuñil y Jeannette Troncoso Chuñil y un exyerno, Flavio Bastías Bastidas, quienes serían formalizados por presunta participación en su muerte.
El operativo fue realizado en las comunas de Máfil y Temuco y contó con un gran despliegue policial con más de cien funcionarios de Carabineros en conjunto con la Fiscalía Regional de los Ríos.
A los hijos de Chuñil, se les imputará el delito de parricidio y al exyerno, formalizado por el delito de homicidio calificado, con agravante de alevosía.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.