    Así fue el arresto de uno de los hijos de Julia Chuñil

    Durante la madrugada, se confirmó la detención de cuatro imputados por el caso de Julia Chuñil. Los implicados serían tres hijos de la víctima, Pablo San Martín Chuñil, Javier Troncoso Chuñil y Jeannette Troncoso Chuñil y un exyerno, Flavio Bastías Bastidas, quienes serían formalizados por presunta participación en su muerte.

    Por 
    Catalina Bórquez

    El operativo fue realizado en las comunas de Máfil y Temuco y contó con un gran despliegue policial con más de cien funcionarios de Carabineros en conjunto con la Fiscalía Regional de los Ríos.

    A los hijos de Chuñil, se les imputará el delito de parricidio y al exyerno, formalizado por el delito de homicidio calificado, con agravante de alevosía. 

    Julia ChuñilDetenciónCarabineros de Chile

    Cuándo y a qué hora ver a Chelsea vs. Arsenal en TV y streaming

    Rating del martes 13 de enero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Alemania por el Mundial de la Kings League

    Temblor hoy, miércoles 14 de enero en Chile: consulta epicentro y magnitud

