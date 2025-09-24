Así fue el momento del incidente de Trump y Melania en las escaleras mecánicas de la ONU

El registro se viralizó rápidamente en redes sociales y así surgieron muchas teorías conspirativas, asegurando que la ONU estaba “saboteando” a Trump.

Frente a esto, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, escribió en X que “si alguien en la ONU detuvo intencionalmente la escalera mecánica mientras el presidente y la primera dama subían, debe ser despedido e investigado de inmediato”.

Desde la ONU, aseguraron que podría tratarse de un accidente casual, y explicaron que un camarógrafo, del equipo de Donald Trump, había subido mirando hacia atrás para grabar la entrada del presidente y que podría haber activado sin querer el mecanismo de seguridad de la escalera, que provoca que se detenga de forma abrupta.