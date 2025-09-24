SUSCRÍBETE
Así fue el momento del incidente de Trump y Melania en las escaleras mecánicas de la ONU

El presidente de Estados Unidos estaba subiendo las escaleras mecánicas junto con la primera dama en el recinto de las Organización de las Naciones Unidas (ONU), cuando de repente la escalera dejó de funcionar.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

El registro se viralizó rápidamente en redes sociales y así surgieron muchas teorías conspirativas, asegurando que la ONU estaba “saboteando” a Trump.

Frente a esto, Karoline Leavitt, secretaria de prensa de la Casa Blanca, escribió en X que “si alguien en la ONU detuvo intencionalmente la escalera mecánica mientras el presidente y la primera dama subían, debe ser despedido e investigado de inmediato”.

Desde la ONU, aseguraron que podría tratarse de un accidente casual, y explicaron que un camarógrafo, del equipo de Donald Trump, había subido mirando hacia atrás para grabar la entrada del presidente y que podría haber activado sin querer el mecanismo de seguridad de la escalera, que provoca que se detenga de forma abrupta.

Más sobre:MundoEE.UU.Donald TrumpMelania TrumpONU

