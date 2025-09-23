Revisa los momentos que marcaron el último discurso de Boric ante la ONU: Bachelet, Gaza y alusión a Trump
El último discurso del Presidente Gabriel Boric ante la Asamblea General de las Naciones Unidas estuvo marcado por el anuncio de la candidatura de Michelle Bachelet para ocupar la secretaría general del organismo. En su alocución, el Mandatario también hizo un llamado a defender Gaza y criticó -sin nombrarlo- al Presidente Donald Trump. Revisa en el video los momentos.
Lo Último
Lo más leído
3.
4.
Promoción 75 aniversario: suscríbete hasta el 2 de octubre y participa del sorteo por 2 pasajes a B.Aires ✈️Plan digital + LT Beneficios$1.300/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.