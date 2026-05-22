SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Videos

    Conductor atropelló a madre con su hijo en coche en Quilicura: escapó sin prestar ayuda

    El violento hecho fue captado por un motociclista que circulaba por el sector, e incluso persiguió al vehículo por varias cuadras.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    A través redes sociales se viralizó el video que muestra cómo un conductor atropella a una mujer que cruzaba junto a su hijo en un paso de cebra en la comuna de Quilicura.

    El hecho ocurrió en la intersección de Guardiamarina Riquelme con Raimundo Romo, donde el conductor impactó a las víctimas y huyó del lugar sin prestarles ayuda.

    La secuencia quedó registrada por la cámara corporal de un motociclista que fue testigo de la situación. El motorista persiguió al vehículo por varias cuadras y luego alertó a personal municipal.

    Carabineros confirmó a 24 Horas que se realizó una denuncia por este atropello en el Juzgado de Policía Local de Quilicura.

    El conductor del vehículo fue llevado por personal de seguridad municipal hasta la 49 Comisaría, donde prestó declaración. Sin embargo, quedó en libertad.

    Por otro lado, la mujer y su hijo fueron trasladados a un centro asistencial para constatar lesiones, las que fueron catalogadas como leves.

    Más sobre:ActualidadQuilicuraNacionalAtropello

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ¿Duran mucho las carreras en Chile? Esto ocurre en EEUU, Europa y Asia

    Arturo Vidal repasa su compleja semana: “Ya me río; si me atacaban cuando estaba afuera, imagínate ahora que estoy acá”

    Pavez debuta en su rol de vocero de contingencia y apunta a “reimpulso” de la agenda del gobierno

    Un nido de pájaros detiene la venta de una Ford F-250 en Kansas

    Dimite la directora de Inteligencia Nacional de EE.UU. por motivos personales

    Sheinbaum sale en defensa de Raúl Castro y Evo Morales y critica los “históricos” antecedentes de injerencia de EE.UU.

    Servicios

    Rating del jueves 21 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del jueves 21 de mayo en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    ¿Cuándo es el próximo Cyber Day 2026 en Chile?

    ¿Cuándo es el próximo Cyber Day 2026 en Chile?

    Universidad del Desarrollo lanza cátedra La Tercera-UDD sobre el patrimonio periodístico de Copesa

    Universidad del Desarrollo lanza cátedra La Tercera-UDD sobre el patrimonio periodístico de Copesa

    Temblor hoy, viernes 22 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, viernes 22 de mayo en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Pavez debuta en su rol de vocero de contingencia y apunta a “reimpulso” de la agenda del gobierno
    Chile

    Pavez debuta en su rol de vocero de contingencia y apunta a “reimpulso” de la agenda del gobierno

    Abre nueva galería comercial en Santiago en antigua tienda de trajes de novia en calle Puente

    La nueva arquitectura de vocerías que diseña La Moneda tras la salida de Sedini

    Kevin Warsh, el candidato de Trump, jura como nuevo presidente de la Fed
    Negocios

    Kevin Warsh, el candidato de Trump, jura como nuevo presidente de la Fed

    Cochilco y sobreestimación de producción de Codelco: “El riesgo que nosotros vimos es que efectivamente habían desviaciones”

    Starlink, el internet satelital de Elon Musk, ya supera los 150 mil clientes en Chile

    Por qué cancelaron el late show de Stephen Colbert (y qué tuvo que ver Trump al respecto)
    Tendencias

    Por qué cancelaron el late show de Stephen Colbert (y qué tuvo que ver Trump al respecto)

    Cómo se vinculan los conservantes comunes en los alimentos con la hipertensión y las enfermedades cardiovasculares

    Con nubes y temperaturas alrededor de los 15°C: el tiempo en Santiago este viernes 22 de mayo, según el pronóstico

    Arturo Vidal repasa su compleja semana: “Ya me río; si me atacaban cuando estaba afuera, imagínate ahora que estoy acá”
    El Deportivo

    Arturo Vidal repasa su compleja semana: “Ya me río; si me atacaban cuando estaba afuera, imagínate ahora que estoy acá”

    El Toro enmascarado del gol: Fernando Zampedri acecha histórico récord del Beto Acosta tras una nueva noche de gloria

    Fernando Ortiz encuentra la fórmula: la alineación de Colo Colo para el clásico ante la UC en el Claro Arena

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas
    Tecnología

    Cómo integrar la IA para potenciar el crecimiento de tu empresa, según especialistas

    TCL presenta su nueva generación de tecnología que llegará a Chile

    Llega a Fortnite una “Watch Party” de The Mandalorian and Grogu

    Julianno Sosa, el astro urbano que escapó del infierno: “Hoy soy una persona nueva, alejada de todo lo malo”
    Cultura y entretención

    Julianno Sosa, el astro urbano que escapó del infierno: “Hoy soy una persona nueva, alejada de todo lo malo”

    Catalina y las Bordonas de Oro sorprende con su primera canción de salsa

    Con Selva Almada y Sabina Urraca: Furia del Libro de invierno tendrá programación de 150 actividades

    Dimite la directora de Inteligencia Nacional de EE.UU. por motivos personales
    Mundo

    Dimite la directora de Inteligencia Nacional de EE.UU. por motivos personales

    Sheinbaum sale en defensa de Raúl Castro y Evo Morales y critica los “históricos” antecedentes de injerencia de EE.UU.

    El expríncipe Andrés, en la mira de la policía británica por una acusación de agresión sexual

    Un lugar donde sí encontrar ropa en tallas grandes
    Paula

    Un lugar donde sí encontrar ropa en tallas grandes

    Datos Paula: más que libros para colorear

    Galletas de vainilla y chocolate