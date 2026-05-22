Conductor atropelló a madre con su hijo en coche en Quilicura: escapó sin prestar ayuda

A través redes sociales se viralizó el video que muestra cómo un conductor atropella a una mujer que cruzaba junto a su hijo en un paso de cebra en la comuna de Quilicura.

El hecho ocurrió en la intersección de Guardiamarina Riquelme con Raimundo Romo, donde el conductor impactó a las víctimas y huyó del lugar sin prestarles ayuda.

La secuencia quedó registrada por la cámara corporal de un motociclista que fue testigo de la situación. El motorista persiguió al vehículo por varias cuadras y luego alertó a personal municipal.

Carabineros confirmó a 24 Horas que se realizó una denuncia por este atropello en el Juzgado de Policía Local de Quilicura.

El conductor del vehículo fue llevado por personal de seguridad municipal hasta la 49 Comisaría, donde prestó declaración. Sin embargo, quedó en libertad.

Por otro lado, la mujer y su hijo fueron trasladados a un centro asistencial para constatar lesiones, las que fueron catalogadas como leves.