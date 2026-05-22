Un nido de pájaros detiene la venta de una Ford F-250 en Kansas

Lo que parecía una jornada normal en un concesionario terminó convirtiéndose en una escena tan curiosa como inesperada. En Olathe Ford Lincoln, ubicado en el estado de Kansas, Estados Unidos, un petirrojo decidió instalar su nido justo sobre el neumático de una Ford F-250 completamente nueva estacionada en el lote de ventas.

El problema para la empresa es que los hábitar de esta especie están protegidos por la legislación federal estadounidense, por lo que ni el vehículo ni el nido pueden ser movidos mientras las aves permanezcan allí.

Según relataron trabajadores del local, los huevos ya eclosionaron y ahora deberán esperar a que los polluelos crezcan y abandonen el nido antes de volver a mover la camioneta o ponerla a la venta.

La situación rápidamente llamó la atención de clientes y usuarios en redes sociales, transformando a la F-250 en una inesperada “sala de maternidad” para aves silvestres.

Aunque la escena parece poco habitual, en el concesionario aseguran que no es la primera vez que ocurre algo parecido. Los trabajadores comentaron que anteriormente encontraron gatos escondidos dentro de vehículos e incluso zarigüeyas refugiándose entre las unidades estacionadas.

La historia refleja cómo espacios urbanos y comerciales continúan cruzándose con la vida silvestre, incluso en lugares tan poco pensados como el neumático de una pickup recién salida de fábrica.