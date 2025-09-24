SUSCRÍBETE
Captan el momento en que un enorme socavón destruye una calle en Tailandia

El agujero de 50 metros de profundidad y 900 metros cuadrados se abrió en una transitada calle de Bangkok, y arrasó con tuberías y postes de electricidad.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales ni personas heridas. Sin embargo, la emergencia obligó a trasladar pacientes de un hospital que estaba cerca.

De acuerdo a la primera hipótesis de las autoridades, la construcción de un tren subterráneo en la zona podría haber sido la causa del colapso, aunque el incidente se sigue investigando.

