Captan el momento en que un enorme socavón destruye una calle en Tailandia
El agujero de 50 metros de profundidad y 900 metros cuadrados se abrió en una transitada calle de Bangkok, y arrasó con tuberías y postes de electricidad.
Afortunadamente, no se registraron víctimas fatales ni personas heridas. Sin embargo, la emergencia obligó a trasladar pacientes de un hospital que estaba cerca.
De acuerdo a la primera hipótesis de las autoridades, la construcción de un tren subterráneo en la zona podría haber sido la causa del colapso, aunque el incidente se sigue investigando.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.