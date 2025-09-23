SUSCRÍBETE
Revisa el duro cruce entre Trump y Lula en la Asamblea General de la ONU

Los Mandatarios de Estados Unidos y Brasil se apuntaron mutuamente en sus alocuciones ante las Naciones Unidas. "Nuestra democracia, nuestra soberanía, no son negociables", afirmó Lula da Silva, quien criticó "las medidas unilaterales y arbitrarias a nuestras instituciones y economía". Aunque Trump reveló que se reunirá con su par brasileño y afirmó que le "cayó bien", dijo que a Brasil "sólo le irá bien cuando cooperen con nosotros". "Sin nosotros fracasarán", zanjó.

Alonso Vatel 
Alonso Vatel

Donald Trump, Luis Inácio Lula da Silva, Estados Unidos, Brasil, ONU, Naciones Unidas, Asamblea General

Hasta cuándo hay plazo para pagar la tercera cuota de las contribuciones

A qué hora y dónde ver a Alexis Sánchez por el partido de Sevilla vs. Villarreal en TV y streaming

Estos son los grupos a los que se extiende la vigencia de la cédula de identidad a 20 años

A qué hora y dónde ver el partido de Liverpool vs. Southampton

