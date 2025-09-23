Revisa el duro cruce entre Trump y Lula en la Asamblea General de la ONU
Los Mandatarios de Estados Unidos y Brasil se apuntaron mutuamente en sus alocuciones ante las Naciones Unidas. "Nuestra democracia, nuestra soberanía, no son negociables", afirmó Lula da Silva, quien criticó "las medidas unilaterales y arbitrarias a nuestras instituciones y economía". Aunque Trump reveló que se reunirá con su par brasileño y afirmó que le "cayó bien", dijo que a Brasil "sólo le irá bien cuando cooperen con nosotros". "Sin nosotros fracasarán", zanjó.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.