Macron llama a Trump desde la calle en Nueva York tras ser bloqueado por la caravana presidencial

El presidente estadounidense Donald Trump y el presidente francés Emmanuel Macron reaccionan el día de una conferencia de prensa, en la Casa Blanca en Washington, D.C., EE. UU., el 24 de febrero de 2025. Foto: Archivo

Emmanuel Macron, hizo una llamada de emergencia a Donald Trump el lunes después de que el mandatario francés quedara bloqueado por la caravana presidencial en Nueva York

En un video ahora ampliamente compartido, el presidente francés salió de su vehículo, llamó al presidente estadounidense y en broma le pidió que “despejara el camino”.

Macron acababa de salir de la Asamblea General de la ONU, donde reconoció un Estado palestino en un discurso el lunes. Pero en una escena de marcado contraste, se le vio discutiendo indignado con un policía, exigiendo que le permitieran cruzar las barreras que se habían puesto en la calle.

Tras disculparse, el agente explica que las carreteras han sido cerradas para dar paso a la comitiva presidencial de Trump, que puede estar compuesta por más de una docena de vehículos, incluyendo policías en bicicleta y el vehículo blindado del presidente, La Bestia. El presidente se encuentra en Nueva York antes de su discurso ante la ONU el martes.

El presidente Trump se encuentra en la ciudad antes de su propio discurso ante la ONU, programado para más tarde hoy.

“Si no la ven, déjenme pasar”, dijo Macron desde lo alto de la valla metálica. Sin otra opción que esperar con el resto del tráfico, Macron decidió llamar directamente a Trump.

“¿Qué tal? ¿Sabes qué? ¡Te estoy esperando en la calle porque todo está congelado, ja!”, se oye al líder francés decirle a Trump por celular.

Otras imágenes captaron a Macron caminando por la calle hacia la embajada francesa, mientras todavía hablaba con Trump por teléfono.

Durante su visita improvisada a Manhattan, Macron posó para fotos con transeúntes e incluso se le ve recibiendo un beso en la cabeza de un hombre, del que se ríe.

El llamado aparentemente jovial entre los dos aliados llega en un momento tenso en las relaciones franco-estadounidenses después de que Macron desafiara a Trump para reconocer el Estado palestino, indicó el diario The Telegraph.

En su esperado discurso en la cumbre, boicoteado por Estados Unidos e Israel, Macron advirtió que la paz ya no podía esperar porque “estamos a momentos de no poder alcanzarla”.

En un reproche a la administración de Benjamin Netanyahu, dijo: “Nada, nada justifica la continuación de la guerra en Gaza”.

Macron ha desempeñado un papel decisivo en la campaña para que una serie de países reconozcan un Estado palestino y su discurso se produjo un día después de que Gran Bretaña, Canadá y otros aliados occidentales hicieran el mismo movimiento histórico el domingo.