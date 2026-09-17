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    Así fue el pie de cueca del Presidente Kast

    Aunque inició con algunos percances menores, el Jefe de Estado, acompañado por la primera dama María Pía Adriasola, cumplió con su performance dieciochera e inauguró oficialmente las celebraciones de Fiestas Patrias.

    Pablo GándaraPor 
    Pablo Gándara
    Más sobre:ActualidadPie de cueca de KastFondas18 de septiembre

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