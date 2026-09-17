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Así fue el pie de cueca del Presidente Kast
Aunque inició con algunos percances menores, el Jefe de Estado, acompañado por la primera dama María Pía Adriasola, cumplió con su performance dieciochera e inauguró oficialmente las celebraciones de Fiestas Patrias.
Por
Pablo Gándara
17 SEPTIEMBRE 2026
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