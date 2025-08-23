Así fue la captura de los reos que se fugaron de la cárcel de Valparaíso

Finalmente Carabineros dio con el paradero de los tres reos que se escaparon desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Valparaíso el pasado 14 de agosto.

Se trata de Claudio Fornes, Juan González y Jairo González, quienes escaparon usando una cuerda de acero que iba desde el edificio penitenciario, hasta la calle, donde un vehículo los esperaba para concretar la fuga.