SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Videos

Así fue la captura de los reos que se fugaron de la cárcel de Valparaíso

Según la información preliminar entregda por Carabineros, los antisociales fueron hallados en el sector del peaje El Totoral, en la ciudad de Copiapó.

Pablo GándaraPor 
Pablo Gándara

Finalmente Carabineros dio con el paradero de los tres reos que se escaparon desde el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Valparaíso el pasado 14 de agosto.

Se trata de Claudio Fornes, Juan González y Jairo González, quienes escaparon usando una cuerda de acero que iba desde el edificio penitenciario, hasta la calle, donde un vehículo los esperaba para concretar la fuga.

Más sobre:Reos fugadosCárcel de Valparaísocaptura de reos fugadosdelincuenciaportonazo

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Se anticipan hasta -3°C: revisa qué temperaturas se esperan para este domingo en el país

Jara advierte “grave retroceso” ante propuesta previsional de Kast de terminar con el préstamo al Estado

Cobresal se impone a Unión La Calera y se afianza en zona de Copa Sudamericana

En vivo: Audax Italiano enfrenta a Coquimbo Unido en duelo decisivo por el liderato de la Liga de Primera

Detienen en Antofagasta a sujeto que acopiaba una gran cantidad de baterías y cerca de una tonelada en cables de cobre

Desde el Biobío, Kast destaca vínculos con el PSC y proyecta siguientes pasos en la campaña

Servicios

Se anticipan hasta -3°C: revisa qué temperaturas se esperan para este domingo en el país

Se anticipan hasta -3°C: revisa qué temperaturas se esperan para este domingo en el país

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Unión Española por TV y streaming

A qué hora y dónde ver a Universidad Católica vs. Unión Española por TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Dónde y a qué hora ver a Levante vs. Barcelona por LaLiga en TV y streaming

Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Temblor hoy, sábado 23 de agosto en Chile: consulta epicentro y magnitud

Se anticipan hasta -3°C: revisa qué temperaturas se esperan para este domingo en el país
Chile

Se anticipan hasta -3°C: revisa qué temperaturas se esperan para este domingo en el país

Jara advierte “grave retroceso” ante propuesta previsional de Kast de terminar con el préstamo al Estado

Detienen en Antofagasta a sujeto que acopiaba una gran cantidad de baterías y cerca de una tonelada en cables de cobre

Creación de 500 mil empleos formales y aceleración de proyectos: los detalles del programa de Mayne-Nicholls en materia económica
Negocios

Creación de 500 mil empleos formales y aceleración de proyectos: los detalles del programa de Mayne-Nicholls en materia económica

Gonzalo Sanhueza y programa de Evelyn Matthei: “En los primeros 100 días va a estar el proyecto tributario ingresado al Congreso”

Astara logra preacuerdo para asumir representación de Nissan en Chile y Perú

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3
Tendencias

Kojima para las nuevas generaciones: el regreso de Metal Gear Solid 3

Por qué Donetsk es clave para la defensa de Ucrania y por qué Rusia busca el control total de la región

Qué es la corriente en chorro, el fenómeno que afectará a 4 regiones de Chile

Cobresal se impone a Unión La Calera y se afianza en zona de Copa Sudamericana
El Deportivo

Cobresal se impone a Unión La Calera y se afianza en zona de Copa Sudamericana

En vivo: Audax Italiano enfrenta a Coquimbo Unido en duelo decisivo por el liderato de la Liga de Primera

Con el estreno goleador de Gyokeres: Arsenal barre con el Leeds en la segunda fecha de la Premier League

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar
Finde

La Dulcería Apoquindo: calor de hogar

Mi panorama: eludir el frío en SANFIC

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 23 de agosto

Reseña de libros: de Paul Murray a Milagros Abalo
Cultura y entretención

Reseña de libros: de Paul Murray a Milagros Abalo

“El cuerpo molestado como un avispero, hierve de ira”: el regreso de Gonzalo Millán con su diario de muerte

Amalia Kassai, actriz: “La Ola se mete en temas de los que hoy nadie quiere hablar mucho”

Zelenski aprueba nuevas sanciones contra 139 individuos y entidades rusas y 28 extranjeros
Mundo

Zelenski aprueba nuevas sanciones contra 139 individuos y entidades rusas y 28 extranjeros

Familiares de rehenes instan a Netanyahu a aceptar la propuesta de alto al fuego avalada por Hamas

Rechazan la libertad condicional para los hermanos Menéndez, condenados por asesinar a sus padres en 1989

Bullying escolar: el costo del silencio institucional
Paula

Bullying escolar: el costo del silencio institucional

Los desafíos que persisten para erradicar el trabajo infantil en Chile

Elke Schüttler y el desafío de investigar al fin del mundo