Cambios al sistema judicial y crisis de seguridad: los cruces que marcaron el encendido debate en la Mesa del Poder
Candidatos del mundo del derecho enfrentaron sus posturas en el debate realizado en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción. Sabas Chahuán (IND.-PL), Gustavo Lorca (IND.-FRVS), Maximiliano Murath (PNL) y José Miguel González (UDI) discutieron por el cambio en los nombramientos judiciales, si el sistema penal es o no garantista y por el apoyo del actual gobierno en combatir la crisis de seguridad.
