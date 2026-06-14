Más inteligencia, no menos intimidad

SEÑOR DIRECTOR:

El debate sobre levantar el secreto bancario en Chile se ha planteado como una falsa disyuntiva: o protegemos la privacidad o combatimos el lavado de activos. Un Estado moderno puede y debe hacer ambas cosas. El crimen organizado no opera solo con cuentas corrientes. Pretender que el secreto bancario es la principal barrera contra este flagelo es enfrentar un problema del siglo XXI con herramientas del siglo XX.

Chile puede mejorar la detección temprana del lavado sin debilitar la privacidad. El primer paso es fortalecer la inteligencia financiera, exigiendo a bancos, fintechs y otros actores el uso de tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial para detectar patrones, identificar prestacuentas, analizar redes y controlar beneficiarios finales.

El desafío está en conectar información dispersa para identificar redes completas, no solo operaciones aisladas. Un registro robusto y verificable de beneficiarios finales sería una herramienta particularmente eficaz.

Asimismo, Chile debería desarrollar una plataforma de análisis de redes financieras que vincule personas, sociedades y representantes legales. La experiencia internacional muestra que muchas redes criminales se detectan a partir de estas conexiones indirectas.

La supervisión también debe extenderse a los criptoactivos, donde ya existen herramientas para rastrear flujos e identificar patrones sospechosos sin acceso masivo a información bancaria.

Finalmente, es clave fortalecer la coordinación entre la Unidad de Análisis Financiero, el Ministerio Público, la CMF y el SII. Con antecedentes fundados, un sistema judicial ágil puede rápidamente autorizar el acceso a información protegida sin debilitar el debido proceso.

No se trata de levantar el secreto bancario, sino de fortalecer la inteligencia financiera con más tecnología, mejor coordinación y uso inteligente de los datos, sin sacrificar la privacidad.

Carlos Budnevich L.

Académico U. de los Andes

Ex Superintendente de Bancos