SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Videos

Captan batalla campal entre conductores en Villa Alemana: sujeto golpeó auto con una pala

Durante la mañana de este viernes, dos conductores protagonizaron una violenta pelea en el secor de Puente Negro, en Villa Alemana.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

Según consignó Radio Bío Bío, los conductores venían discutiendo, hasta que descendieron de sus vehículos. Ahí, uno de los hombres sacó una pala para golpear el auto del otro, pero este dio una vuelta en “u” y escapó.

El agresor fue detenido más tarde.

Más sobre:NacionalVilla Alemana

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

García y controversia por impacto de alza del salario mínimo en el empleo “requiere una visión más amplia”

Dónde y a qué hora ver a Coquimbo Unido vs. Ñublense por la Liga de Primera

Dónde y a qué hora ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

Caso Sartor: CMF rechaza recurso de aportantes que buscaba frenar liquidación de los fondos

Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Valencia por la liga española

Dónde y a qué hora ver a Real Sociedad vs. Real Madrid por la liga española

Servicios

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Comienza venta de entradas para las dos fechas de Ricardo Arjona en Chile: estos son los precios

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Revisa los resultados del Subsidio Eléctrico con el RUT y el monto asignado por familia

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del jueves 11 de septiembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Comienzan pagos del Bono Logro Escolar de hasta $82 mil: revisa con el RUT

Comienzan pagos del Bono Logro Escolar de hasta $82 mil: revisa con el RUT

TC visa reforma a los notarios y las nuevas reglas de funcionamiento quedan listas para ser promulgadas
Chile

TC visa reforma a los notarios y las nuevas reglas de funcionamiento quedan listas para ser promulgadas

Fiscalía interpuso recurso para oponerse a suspensión del procedimiento de desafuero de Orrego por ProCultura

Dictan primera condena por robo con violencia en modalidad “turbazo”

García y controversia por impacto de alza del salario mínimo en el empleo “requiere una visión más amplia”
Negocios

García y controversia por impacto de alza del salario mínimo en el empleo “requiere una visión más amplia”

Caso Sartor: CMF rechaza recurso de aportantes que buscaba frenar liquidación de los fondos

Alejandro Subelman dejará de ser el CEO de Banco Ripley y en su reemplazo llega alguien directo desde Banco Falabella

¿Por qué condenaron a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, a 27 años de cárcel?
Tendencias

¿Por qué condenaron a Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil, a 27 años de cárcel?

Quién es Tyler Robinson, el presunto tirador que asesinó a Charlie Kirk

La NASA encuentra la señal más clara de vida en Marte hasta ahora

La lujosa asistencia de Alexis Sánchez en su debut con el Sevilla
El Deportivo

La lujosa asistencia de Alexis Sánchez en su debut con el Sevilla

Dónde y a qué hora ver a Coquimbo Unido vs. Ñublense por la Liga de Primera

Dónde y a qué hora ver la pelea de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre
Finde

Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 13 y 14 de septiembre

Guía de fondas veganas para las Fiestas Patrias 2025

Homenaje a Lucho Gatica: cuándo es el 2° Festival Internacional del Bolero

Kidd Voodoo anuncia su show número 11 en el Movistar Arena durante este año y supera el récord de Luis Miguel
Cultura y entretención

Kidd Voodoo anuncia su show número 11 en el Movistar Arena durante este año y supera el récord de Luis Miguel

Cumbia, rock, humor y hasta estrellas como Myriam Hernández: guía con las fondas para las Fiestas Patrias 2025

Twenty One Pilots lanza “Breach” su nuevo disco

Trump advierte de que se le está agotando “rápido” la paciencia con Putin
Mundo

Trump advierte de que se le está agotando “rápido” la paciencia con Putin

Asamblea General de la ONU aprueba declaración sobre un Estado palestino, pero sin Hamas

Nepal designa a la expresidenta del Tribunal Supremo Sushila Karki como primera ministra

El miedo a engordar enferma más que una empanada
Paula

El miedo a engordar enferma más que una empanada

Datos Paula: plantas para aprender, inspirarse y cuidarse

Hablemos de amor: Él se atrevió pero yo me asusté