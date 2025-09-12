Captan batalla campal entre conductores en Villa Alemana: sujeto golpeó auto con una pala
Durante la mañana de este viernes, dos conductores protagonizaron una violenta pelea en el secor de Puente Negro, en Villa Alemana.
Según consignó Radio Bío Bío, los conductores venían discutiendo, hasta que descendieron de sus vehículos. Ahí, uno de los hombres sacó una pala para golpear el auto del otro, pero este dio una vuelta en “u” y escapó.
El agresor fue detenido más tarde.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.