Carabinero confirma hallazgo de piloto que cayó en el sector de Las Vizcachas

Según informó Carabineros, una patrulla especializada del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), rescató el cuerpo del hombre que se había perdido en Las Vizachas, en el sector del Cerro Minillas.

La búsqueda comenzó cerca de las 22.00 horas del domingo, luego de que el encargado del Centro de Vuelos de Parapentes Vizcachas advirtiera que un alumno piloto, identificado con las iniciales C.A.R.R., chileno, había iniciado su vuelo alrededor de las 18:00 horas.

Desde el centro reportaron una posible caída del piloto en el lugar, donde se perdió toda comunación con él.

Ante esta situación, se activaron los protocolos institucionales para casos de búsqueda y rescate en zonas agrestes, dando con su paradero en el sector.