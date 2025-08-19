SUSCRÍBETE
Cerdos con carne azul generan alarma en California: ¿Cuál es la causa de esta extraña condición?

Un grupo de cazadores encontró cerdos salvajes de carne y grasa que tienen color azul neón, situación que desafía a la naturaleza. Sin embargo, es producto de un peligro muy real. Acá te lo contamos.

Paula MoralesPor 
Paula Morales

El hallazgo se produjo en Salinas, en el condado de Monterey. Sin embargo, no es un caso nuevo.

Un estudio de 2018 ya reportó la presencia de un rodenticida anticoagulante llamado difacinona.

Este veneno, utilizado en roedores, se tiñe de un azul brillante para que los humanos podamos detectarlo con facilidad, pero lo consumen muchos animales salvajes.

Los cerdos salvajes -una mezcla entre jabalíes y cerdos domésticos-, se alimentan de casi todo lo que encuentran, incluidos roedores envenenados. Esto los convierte en un eslabón clave en la propagación involuntaria del tóxico.

