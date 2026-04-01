Nombran a Raúl Alcaíno como el nuevo presidente del Directorio del Centro Cultural Estación Mapocho
El también conductor de TV fue nombrado para esa función por el Ministro de las Culturas, Francisco Undurraga. La propia entidad lo anunció en sus redes sociales.
El ex alcalde de Santiago y reconocido conductor de televisión durante los 90, Raúl Alcaíno Lihn, fue nombrado como el nuevo presidente del Directorio del Centro Cultural Estación Mapocho.
El también ingeniero civil industrial y empresario representará en este cargo al Ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, quien le otorgó esta función.
“Alcaíno ha desarrollado una destacada trayectoria pública y privada. Fue alcalde de Santiago entre 2004 y 2008, al igual que presidente de la Corporación Cultural de Santiago y vicepresidente de nuestro Directorio”, anunció el organismo a través de sus plataformas sociales.
“Le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, confiando en que su experiencia y liderazgo contribuirán a seguir fortaleciendo este espacio como un lugar patrimonial abierto a la cultura y el encuentro ciudadano”, agregaron.
Además de su rol como empresario, en 2020 fue presidente del Colegio de Ingenieros. Saltó a la luz pública a principios de los 90, como parte de una camada de nuevos rostros que renovó la pantalla local en La Red, junto a Kike Morandé, Eli de Caso y Enrique Tagle, entre otros. Luego se fue a Canal 13 para comandar el recordado Noche de ronda. En CHV, se hizo cargo de Amigas y amigos.
Lo Último
Lo más leído
Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.