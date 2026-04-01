Nombran a Raúl Alcaíno como el nuevo presidente del Directorio del Centro Cultural Estación Mapocho

El ex alcalde de Santiago y reconocido conductor de televisión durante los 90, Raúl Alcaíno Lihn, fue nombrado como el nuevo presidente del Directorio del Centro Cultural Estación Mapocho.

El también ingeniero civil industrial y empresario representará en este cargo al Ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, quien le otorgó esta función.

“Alcaíno ha desarrollado una destacada trayectoria pública y privada. Fue alcalde de Santiago entre 2004 y 2008, al igual que presidente de la Corporación Cultural de Santiago y vicepresidente de nuestro Directorio”, anunció el organismo a través de sus plataformas sociales.

Raúl Alcaíno en Noche de Ronda, 1995.

“Le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, confiando en que su experiencia y liderazgo contribuirán a seguir fortaleciendo este espacio como un lugar patrimonial abierto a la cultura y el encuentro ciudadano”, agregaron.

Además de su rol como empresario, en 2020 fue presidente del Colegio de Ingenieros. Saltó a la luz pública a principios de los 90, como parte de una camada de nuevos rostros que renovó la pantalla local en La Red, junto a Kike Morandé, Eli de Caso y Enrique Tagle, entre otros. Luego se fue a Canal 13 para comandar el recordado Noche de ronda. En CHV, se hizo cargo de Amigas y amigos.