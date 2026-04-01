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    Nombran a Raúl Alcaíno como el nuevo presidente del Directorio del Centro Cultural Estación Mapocho

    El también conductor de TV fue nombrado para esa función por el Ministro de las Culturas, Francisco Undurraga. La propia entidad lo anunció en sus redes sociales.

    Por 
    Equipo de Culto
    Nombran a Raúl Alcaíno como el nuevo presidente del Directorio del Centro Cultural Estación Mapocho

    El ex alcalde de Santiago y reconocido conductor de televisión durante los 90, Raúl Alcaíno Lihn, fue nombrado como el nuevo presidente del Directorio del Centro Cultural Estación Mapocho.

    El también ingeniero civil industrial y empresario representará en este cargo al Ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, quien le otorgó esta función.

    “Alcaíno ha desarrollado una destacada trayectoria pública y privada. Fue alcalde de Santiago entre 2004 y 2008, al igual que presidente de la Corporación Cultural de Santiago y vicepresidente de nuestro Directorio”, anunció el organismo a través de sus plataformas sociales.

    Raúl Alcaíno en Noche de Ronda, 1995.

    “Le deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa, confiando en que su experiencia y liderazgo contribuirán a seguir fortaleciendo este espacio como un lugar patrimonial abierto a la cultura y el encuentro ciudadano”, agregaron.

    Además de su rol como empresario, en 2020 fue presidente del Colegio de Ingenieros. Saltó a la luz pública a principios de los 90, como parte de una camada de nuevos rostros que renovó la pantalla local en La Red, junto a Kike Morandé, Eli de Caso y Enrique Tagle, entre otros. Luego se fue a Canal 13 para comandar el recordado Noche de ronda. En CHV, se hizo cargo de Amigas y amigos.

    Más sobre:Raúl AlcaínoCentro Cultural Estación MapochoEstación MapochoCulturaFrancisco Undurraga

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