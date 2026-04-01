Ministro Undurraga y recorte del 3% al presupuesto de Cultura: “Va a ser incluso un poco más”

El ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, Francisco Undurraga, dio una entrevista a CNN Chile donde habló de una serie de coyunturas relativas al sector. Por ejemplo, anunció el regreso del Pase Cultural, se refirió al nuevo rol del Consejo de Monumentos Nacionales y adelantó cómo operará el recorte presupuestario del 3% instruido por Hacienda a todos los ministerios.

Con respecto a esto último, dijo que el porcentajo recortado podía ser mayor y comentó algunas directrices. “(Va a ver recortado) incluso un poco más. No sé (cuánto), porque todavía estamos en las conversaciones con la Dipres. De hecho, yo mañana tengo una nueva reunión. Tuvimos reunión con el ministro Jorge Quiroz, y hemos tenido reunión con los sectoriales y estamos presentando nuestras alternativas, pero también reacomodando el presupuesto”, acotó.

No obstante, aseguró que “el recorte no afectará la acción del ministerio“.

Luego profundizó: “Hay que señalarle a la ciudadanía que en la obsesión de llegar lo más cercano al 1%, se hicieron transferencias de dinero al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, que no eran ocupadas en ese objeto… No tengo la cifra (del recorte definitivo)”.

Diputados reaccionan a anuncio de suspensión del Pase Cultural por futuro ministro Francisco Undurraga

En relación a si habrá más regulaciones presupuestarias durante el gobierno de José Antonio Kast, por ejemplo, en el Fondart, Undurraga aseveró: “Si usted está en una situación ajustada en su familia, el próximo año o este año, ¿descarta cambiar el auto o irse a alguna parte? Evidentemente, todos los chilenos descartamos hacer cosas que no podemos financiar”.

En torno a este último punto, reaccionó el frente de trabajadores del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a través de un comunicado. “La reducción presupuestaria superior al 3% en este contexto implica efectos concretos:reducción de programas de culturas, artes y patrimonio y, cobertura territorial; disminución del financiamiento para proyectos; mayor precarización laboral y aumento del desempleo en el sector; debilitamiento y riesgo de cierre de organizaciones culturales, especialmente en regiones; afectación del aporte de las culturas, las artes y el patrimonio a la cohesión social y la seguridad ciudadana en las comunidades y los barrios del país”, aseguraron.

Luego siguieron: “Exigimos diálogo, no mensajes a través de la prensa. Lamentamos profundamente que el Ministro utilice la televisión para enviar recados y amedrentar a los funcionarios y funcionarias señalando que continuarán los despidos ocurridos en la Subsecretaría de las Culturas y las Artes y, en el Servicio Nacional del Patrimonio Cultural y que los recortes al presupuesto del Ministerio van a superan el 3% anunciado. La gestión pública se hace reuniéndose con los trabajadores y sus organizaciones, no a través de entrevistas unilaterales”.

El pase cultural

Con respecto al bullado Pase Cultural, implementado durante el pasado mandato de Gabriel Boric, comentó: “Ya está volviendo. Tenemos un compromiso presupuestario en relación al Pase Cultural. Es probablemente la política más neoliberal que nos heredó el gobierno anterior, porque es igual al voucher de educación que veníamos discutiendo en los últimos 10 años en nuestro sector”.

“A mí me encanta el Pase Cultural, porque pone el énfasis en la demanda. Y quien tiene el poder de compra decide la oferta que consume… Es de 50 mil pesos de acuerdo al presupuesto. Esto tiene que ver con el interés de la ciudadanía. Entre enero y febrero, se consumieron 900 millones de pesos en este Pase Cultural”, precisó.

En el diálogo con la estación televisiva, también hizo mención a la nueva legislación que regirá al Consejo de Monumentos Nacionales, y asi finalmente ha representado un obstáculo para el desarrollo de la infraestructura pública y privada del país.

“Evidentemente, en muchos casos lo ha sido…. Cuando Monumentos declara un Monumento Nacional, ya sea una casa, un edificio y todo lo demás, en la práctica está condenando a muchos requisitos puestos por el Estado para poder mantener esa propia propiedad”, apuntó.

Sobre la Ley de Patrimonios, que actualmente se tramita en la Comisión de Cultura y Deporte del Senado, añadió: “Hoy día, políticamente, tenemos más del 80% de acuerdos. Tenemos que ponernos de acuerdo en el número de consejeros, y estamos de acuerdo en que hay que descentralizar. Eso significa, digamos, llevar la decisión a un organismo técnico en todas y cada una de las regiones. De tal forma, eso hace que los plazos sean más cortos”.