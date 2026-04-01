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    Camila Sosa Villada: “El éxito de la escritura, seas travesti o no, se sustenta en la frase, no en cuánto vendes”

    A las puertas de su charla en Santiago en 100 Palabras, la destacada autora argentina desmenuza la reedición de El viaje inútil y el peso de su propia biografía en la hoja en blanco. En esta entrevista, Sosa Villada reflexiona sobre la escritura como una "cuestión de música", la compleja relación con sus padres, el éxito bajo la lupa del capitalismo y la atmósfera de "tristeza y maldad" que percibe hoy en las calles de Argentina.

    Pablo Retamal N.Por 
    Pablo Retamal N.
    Foto: Juan Farias /La Tercera

    Para la célebre escritora argentina Camila Sosa Villada, hay una relación entre ciudades y literatura. “Es una cuestión de música”, asegura a Culto, en la antesala de su viaje a Chile donde este miércoles dará una charla en el marco de Santiago en 100 Palabras.

    “La escritura producida lejos de las capitales, lejos de las hegemonías de acentos, paisajes y personajes, funciona como prueba de esto. La música conduce los cuerpos, los estados de ánimo, los gestos que moldean rostros y deseos. En Indochina, Catherine Deneuve describe a su hija adoptiva indochina, que ella, a pesar de ser de origen francés, es indochina, porque se ha alimentado a mango, porque ella misma ES un mango”.

    - En Chile darás una charla en el marco de Santiago en 100 Palabras. ¿De qué tratará en grandes rasgos?

    - Me encantaría que mi charla tuviera grandes rasgos. Pero no he logrado como escritora poder describir nada a grandes rasgos. Esto en parte se debe a mi fe en los detalles, en los pequeños rasgos. Me apoyaré sobre tres patas, algo que me enseñó mi maestro de teatro, Paco Giménez. Toda obra debe tener tres patas. En el caso de la charla en Santiago en 100 palabras serán: el ruido, la vergüenza y la escritura. No podré describir a grandes rasgos, pero he alcanzado la posibilidad de saber lo que escribo. Solo hay una persona que sabe más de lo que escribo que yo, esa persona es mi editora, Paola Lucantis, chilena y argentina por adopción.

    Santiago 06 de Julio 2023 Entrevista a Camila Sosa escritora argentina Foto: Juan Farias /La Tercera Foto: Juan Farias

    Por estos días, Sosa Villada ha regresado a las librerías chilenas merced a la reedición de su libro El viaje inútil, de 2018, en el que mezcla su autobiografía, su periplo como mujer transgénero, y su dimensión literaria, sus orígenes como escritora, aquellos nombres que la han influenciado.

    “Gabriela Halac, editora de Ediciones Documenta, me ofreció formar parte de un trío con Leonardo Sanhuesa y Juan Forn. La propuesta era clara y perturbadora: contar cómo fue que me hice escritora. Esto suponía dos cosas: que las escritoras nos hacemos escritoras, no nacemos siéndolo y lo peor y más aterrador, que ella creía que yo era escritora”.

    “Hasta entonces era una simple travesti que había publicado un libro de poesía que no debía ser publicado, que necesitaba un trabajo enorme de edición que no había tenido y que publicaba escritos deformes, hijos imbéciles que no merecían la lectura de nadie, en Facebook. Había abandonado los blogs, había abandonado la escritura oficial. La colección se llama Escribir. Les recomiendo en especial la edición de Inundación, de Eugenia Almeida”.

    Camila Sosa Villada. Foto: Alejandro Guyot.

    - ¿Qué fue lo más complejo?

    - Reconocer que mi escritura venía del vínculo con mis padres. Que ellos SON mi escritura. Que todo lo escrito hasta ahora ha sido escribirlos a ellos, hasta en sus lunares, hasta en el recuento de sus glóbulos blancos o su glucemia.

    - El libro tiene un tono confesional muy fuerte. ¿Fue difícil exponerte de esa forma?

    - Mi papá se retiró de la presentación. No soportó encontrarse en esas páginas. No me habló durante un mes. Aunque yo no sea capaz de hallar nada conocido en ese libro salvo la mancha de aceite en la pared.

    - En el libro aparece una imagen muy potente: aprender a escribir tu nombre cuando eras niña. ¿Qué significa ese primer gesto de escritura para la persona que eres hoy?

    - Es una cuestión de oficio. No se puede ser cocinero sin saber qué hace la levadura ni a cuántos grados hierve el agua. No se puede escribir sin saber cómo una se llama.

    Santiago 06 de Julio 2023 Entrevista a Camila Sosa escritora argentina Foto: Juan Farias /La Tercera Foto: Juan Farias

    - ¿Qué es lo más doloroso y lo más gozoso de revisar tu propia historia para convertirla en materia literaria?

    - Hay una sola respuesta para eso: los cheques, los depósitos en mis cuentas bancarias, los dólares en mano. Eso es lo más gozoso y doloroso de haber vivido para escribirlo.

    - ¿Sientes que tu éxito ha abierto una puerta para otras narrativas travestis?

    - No lo sé. Espero que otras travestis que escriben no crean que el éxito de la escritura sea lo que me ha sucedido a mí. El éxito de la escritura, seas travesti o no, se sustenta en la frase, se sustenta en tu capacidad de economía para las frases, en la estética de la gramática. No en cuánto vendés. Ese éxito, que es lo mejor de ser yo, solo es un éxito capitalista. Todavía no soy el éxito que describo. Todavía no soy todo lo buena escritora y la libre escritora que quisiera ser.

    - En otro ámbito, ¿cómo has visto a la Argentina con el gobierno de Milei?

    - La veo poco porque salgo muy poco de mi casa. Pero escucho las marchas, escucho a los jubilados cuando voy a buscar las recetas para la medicación de mi papá o los turnos para que atiendan a mi mamá. Escucho la tristeza, la impotencia, la resignación y también la maldad. Que se expresan en el gobierno de Milei, pero que llevan décadas gestándose.

    Camila Sosa Villada se presentará en nuestro país este miércoles 1 de abril, a las 19.00 horas, en el Teatro de la Universidad de Chile. Entrada gratuita con cupos limitados, para acudir hay que hacer click en este link.

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