A qué hora y dónde ver a Colo Colo vs. Huachipato en TV y streaming. Foto referencial

Este miércoles se cierra la tercera fecha de la Copa de la Liga, donde llega el turno de Colo Colo, que recibe a Huachipato.

El Cacique va por una victoria para alcanzar a Coquimbo Unido y se presenta tras vencer por 3-1 a Deportes Concepción.

Por su parte, los Acereros se presentan tras caer precisamente ante los Piratas, por la cuenta mínima.

Cuándo juega Colo Colo vs. Huachipato

El partido de Colo Colo contra Huachipato es este miércoles, 1 de abril, a las 18:00 horas.

Los albos reciben al cuadro siderúrgico en el Estadio Monumental de la Región Metropolitana.

Dónde ver a Colo Colo vs. Huachipato

El partido de Colo Colo contra Huachipato se transmite en el canal TNT Sports Premium .

La cobertura online del compromiso se encuentra en la plataforma HBO Max.