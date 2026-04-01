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    Política

    “Tiene que avanzar la justicia” y “gustitos ideológicos”: Oposición e insistencia de la UDI por pronta extradición de Apablaza

    En el contexto del aniversario 35 de la muerte de Jaime Guzmán, el presidente de la UDI insistió al gobierno argentino y al chileno en acelerar el proceso en contra del autor intelectual del asesinato del senador gremialista.

    Por 
    Joaquín Barrientos
     
    David Tralma
    Galvarino Apablaza

    Tras una reunión de coordinación entre los secretarios generales de los partidos de la oposición, este miércoles se abordó, entre otras materias, la insistencia de la Unión Demócrata Independiente (UDI) en la pronta solicitud de extradición desde Argentina de Galvarino Apablaza, sindicado como el autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán.

    El presidente de la UDI, Guillermo Ramírez, además de destacar la figura de Guzmán, enfatizó este día: Nosotros volvemos a insistir tanto al gobierno argentino como al gobierno chileno, que hagan todo lo posible para que Galvarino Apablaza pueda estar pronto acá y pueda enfrentar a la justicia en Chile como corresponde”.

    Sobre el tema, el secretario general del Frente Amplio, Andrés Couble, enfatizó que “tiene que avanzar la justicia. Tiene que revisarse que se sigan todos los procedimientos administrativos, judiciales como corresponden, y tendrán que evaluar las autoridades de los diversos países si esta extradición corresponde”.

    Más crítica sobre el hecho fue Bárbara Figueroa, secretaria general del Partido Comunista.

    No nos sorprende esta decisión, pero nos parece que es inconsistente con lo propio que planteó el Presidente de la República en el marco de su campaña”, comenzó señalando.

    A lo que continuó: “Nos parece a nosotros que hoy día poner el foco en estas acciones de extradición, cuando él está pensando indultar eventualmente incluso a violadores de derechos humanos, al menos no logra tener una coherencia sustantiva. Y por lo tanto, aquí en este juego de provocaciones que pretende hacer el gobierno, el llamado es al cuidado y la prudencia”.

    Resaltando temas como el alza de los combustibles y en el costo de la vida, Figueroa concluyó: “Ahí está el foco principal y no en los gustitos ideológicos que se quiera dar una autoridad que después de 12 años logró llegar a la presidencia de la república. Si era para eso, que lamentable, nosotros esperabamos un poquitito más”.

    Coordinaciones con expertos económicos

    Uno de los principales temas abordados en la reunión fueron las determinaciones en materia económica asumidas por el Ejecutivo en estas tres semanas.

    En ese contexto, el secretario general del Partido Socialista, Arturo Barrios, detalló que realizarán una convocatoria para reunirse con diversos expertos económicos.

    “Se ha anunciado una reforma tributaria que a nosotros no nos parece, porque finalmente fomenta o más bien auspicia la baja de impuestos a los sectores más ricos. Donación, herencia, el 27 a 23 puntos, contribuciones”, detalló el otrora diputado.

    “Entonces vamos a tener también una conversación en ese ámbito de cosas. Yo creo que es finalmente ir construyendo líneas de acción que no solamente nos posibiliten o nos cualifiquen en la crítica sino también en las proposiciones para Chile para decir, mire, no estamos de acuerdo en esto y proponemos esto otro”, explicó Barrios.

    Más sobre:OposiciónAndrés CoubleBárbara FigueroaArturo BarriosEconomíaReunión

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