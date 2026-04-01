SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Política

    UDI realiza romería en memoria de Jaime Guzmán e insiste en pronta extradición de Galvarino Apablaza a Chile

    Con todo, el presidente de los gremialistas dio a conocer que ha tenido conversaciones tanto con el gobierno chileno como con el argentino para avanzar en la inminente extradición del exfrentista.

    Helen MoraPor 
    Helen Mora
    Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    La Unión Demócrata Independiente (UDI) realizó una romería en memoria del senador Jaime Guzmán, por el aniversario número 35 de su muerte.

    En la instancia, el diputado y timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, entregó un discurso en el que, además de abordar la figura del fundador de ese partido, insistió en la pronta extradición -de Argentina a Chile- de Galvarino Apablaza, sindicado como el autor intelectual del homicidio de Guzmán.

    “(Guzmán) fue un hombre que le entregó muchísimo a Chile. Su obra le ha traído estabilidad y progreso a nuestro país. Es el fundador de un partido plenamente democrático que jamás avalará ni ha avalado el uso de la violencia en política”, comenzó señalando Ramírez.

    “A Jaime Guzmán lo mató una célula terrorista del Frente Manuel Rodríguez. Algunos de ellos han enfrentado a la justicia, otros no”, continuó.

    “El autor intelectual, el jefe máximo en esa época del Frente era Apablaza, que fue detenido en Argentina el año 2004. Llevamos 22 años batallando judicialmente junto con la familia del senador Guzmán para poder traerlo a Chile, que enfrente a la justicia y que pueda cumplir aquí su condena”, señaló.

    “Apablaza en estos momentos ha perdido todos los recursos judiciales. Están todas las condiciones para que pueda ser extraditado a Chile. Nosotros volvemos a insistir tanto al gobierno argentino como al gobierno chileno, que hagan todo lo posible para que Galvarino Apablaza pueda estar pronto acá y pueda enfrentar a la justicia en Chile como corresponde”, reforzó.

    “Nosotros hemos tenido conversaciones con las autoridades de ambos gobiernos. Esta es información en concreto que no puedo entregar, pero la UDI ha tenido en esto una posición única a lo largo de la historia y los presidentes de Chile, los gobiernos de Chile, independiente de su color político también han tenido una sola postura”, cerró el diputado.

    Para más tarde, la colectividad realizará una misa en la Parroquia de los Santos Ángeles Custodios, en Providencia, a la que asistirá el Presidente José Antonio Kast.

    Más sobre:UDIJaime GuzmánGalvarino Apablaza

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Natalia González, presidenta del CPLT: “Tenemos instituciones blindadas de la transparencia, eso no es correcto”

    Nuevas declaraciones de ministra de la Mujer atizan polémica por despido de directora del SernamEG

    Lo más leído

    1.
    Alfredo Sepúlveda: “Durante el estallido social, Piñera tomó decisiones que lo sitúan en la historia: impidió la ruptura de la democracia”

    Alfredo Sepúlveda: “Durante el estallido social, Piñera tomó decisiones que lo sitúan en la historia: impidió la ruptura de la democracia”

    2.
    De Grange responde a Muñoz por críticas a Ley Uber: “Todo lo que dije es verídico”

    De Grange responde a Muñoz por críticas a Ley Uber: “Todo lo que dije es verídico”

    3.
    “Lo van a matar hoy día”: exsenador Pérez Walker revela advertencia previa al asesinato de Jaime Guzmán

    “Lo van a matar hoy día”: exsenador Pérez Walker revela advertencia previa al asesinato de Jaime Guzmán

    4.
    Kast inicia su primera gira internacional con un viaje a Argentina en medio de tensión por la fuga de Apablaza

    Kast inicia su primera gira internacional con un viaje a Argentina en medio de tensión por la fuga de Apablaza

    5.
    Juan Carvajal: “Este gobierno asumió con algo similar a Boric en su primer momento: falta de experiencia y arrogancia”

    Juan Carvajal: “Este gobierno asumió con algo similar a Boric en su primer momento: falta de experiencia y arrogancia”

    Portada del dia

    Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La Tercera

    Plan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El medio siglo de Apple

    El medio siglo de Apple

    Por Alejandro Jofré
    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Las lecciones que dejó la masacre de Virginia Tech

    Servicios

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Universidad de Chile vs. Deportes La Serena en TV y streaming

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Conaf actualiza situación sobre incendio forestal en localidad de Rivadavia en Vicuña

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo
    Chile

    Cadem: por primera vez en 44 semanas el pesimismo sobre el futuro del país supera al optimismo

    Histórico sobrevuelo lunar de Artemis II: revisa dónde y a qué hora se podrá ver la transmisión este lunes

    Ataque armado en una cancha de Maipú deja un fallecido y un lesionado en riesgo vital

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”
    Negocios

    Ignacio Briones: “La baja del impuesto a empresas es fundamental y por eso debe ser compensada fiscalmente para ser creíble”

    La crisis petrolera y el cambio estructural que se viene en la matriz energética del mundo

    El encargo que no llegó a las “Big Four”: Gobierno desecha auditoría externa internacional al Estado por estrechez fiscal

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos
    Tendencias

    Cuánto tiempo duran las sobras de comida en el refrigerador, según los expertos

    7 hábitos de la Generación Z que los mayores no logran entender

    El envejecimiento no es sinónimo de enfermedad: estudio muestra cómo los adultos mayores pueden mejorar su vida

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”
    El Deportivo

    Eduardo Vargas y la nueva cara de la U con Fernando Gago: “Cambiamos de chip, lo que pasó con el DT anterior quedó atrás”

    En el estreno de Gago por la Liga de Primera: la U despierta para golear a La Serena y por fin celebra en el Nacional

    Luto en el fútbol chileno: fallece Adán Godoy, mundialista del 62

    El medio siglo de Apple
    Tecnología

    El medio siglo de Apple

    Review de la Canon EOS R6 Mark III: ¿vale la pena dar el salto?

    Por qué mi televisor podría fallar brevemente durante estos días

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly
    Cultura y entretención

    Río Grande, Puerto Rico: un relato de Jaime Bayly

    Cate Blanchett: “Hemos despilfarrado las oportunidades que nos brindó la pandemia, pero no pierdo la esperanza”

    La segunda vida de Roxette: “Las canciones nunca se equivocan”

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo
    Mundo

    Netanyahu acepta la dimisión de su portavoz por comentarios racistas tras manifestar su continuidad en el cargo

    Al menos cinco personas mueren en el centro de Irán por nuevos ataques de EE.UU. e Israel

    Revelan detalles del rescate de piloto de F-15 de EE.UU. a horas de cumplirse ultimátum de Trump contra Irán

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo
    Paula

    Mi mascota y yo: un pequeño gran vínculo

    Elisa Alcaíno, presidenta de Red de Acción Carcelaria: “A nadie le importa la realidad de las mujeres presas”

    Los otros huevitos de Pascua