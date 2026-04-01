UDI realiza romería en memoria de Jaime Guzmán e insiste en pronta extradición de Galvarino Apablaza a Chile

La Unión Demócrata Independiente (UDI) realizó una romería en memoria del senador Jaime Guzmán, por el aniversario número 35 de su muerte.

En la instancia, el diputado y timonel de la UDI, Guillermo Ramírez, entregó un discurso en el que, además de abordar la figura del fundador de ese partido, insistió en la pronta extradición -de Argentina a Chile- de Galvarino Apablaza, sindicado como el autor intelectual del homicidio de Guzmán.

“(Guzmán) fue un hombre que le entregó muchísimo a Chile. Su obra le ha traído estabilidad y progreso a nuestro país. Es el fundador de un partido plenamente democrático que jamás avalará ni ha avalado el uso de la violencia en política”, comenzó señalando Ramírez.

“A Jaime Guzmán lo mató una célula terrorista del Frente Manuel Rodríguez. Algunos de ellos han enfrentado a la justicia, otros no”, continuó.

“El autor intelectual, el jefe máximo en esa época del Frente era Apablaza, que fue detenido en Argentina el año 2004. Llevamos 22 años batallando judicialmente junto con la familia del senador Guzmán para poder traerlo a Chile, que enfrente a la justicia y que pueda cumplir aquí su condena”, señaló.

“Apablaza en estos momentos ha perdido todos los recursos judiciales. Están todas las condiciones para que pueda ser extraditado a Chile. Nosotros volvemos a insistir tanto al gobierno argentino como al gobierno chileno, que hagan todo lo posible para que Galvarino Apablaza pueda estar pronto acá y pueda enfrentar a la justicia en Chile como corresponde”, reforzó.

“Nosotros hemos tenido conversaciones con las autoridades de ambos gobiernos. Esta es información en concreto que no puedo entregar, pero la UDI ha tenido en esto una posición única a lo largo de la historia y los presidentes de Chile, los gobiernos de Chile, independiente de su color político también han tenido una sola postura”, cerró el diputado.

Para más tarde, la colectividad realizará una misa en la Parroquia de los Santos Ángeles Custodios, en Providencia, a la que asistirá el Presidente José Antonio Kast.