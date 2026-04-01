Desde la Redacción: gobierno se abre a que tarifas eléctricas no suban en 2026 y SNA advierte por precio de alimentos
Este 1 de abril debía producirse el alza en las cuentas de la luz, medida que busca restituir la millonaria deuda que el Estado mantiene con las distribuidoras eléctricas. Luego de que el gobierno anunciara que ese aumento se postergará para julio, el subsecretario de Energía, Hugo Briones, dejó abierta la puerta, incluso, para que no se materialice este año. En conversación con el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, explicó que se está "buscando una metodología y un método que nos permita no subir las tarifas" durante 2026. Revisa en este capítulo, además, la entrevista con el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, quien abordó cómo afectará el aumento del precio de combustibles a su gremio.
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