Agricultores y alzas de precios de alimentos: “Vamos a tener un invierno largo y frío”

El gremio de los agricultores alertó por presiones en sus costos de producción y comercialización que generarán alza en el precio de los alimentos.

En conversación con Desde la Redacción de la Tercera, el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, apuntó al alza de alimentos que se prevé por el aumento del costo de los combustibles y de los fertilizantes, una subida explicada en el contexto de la guerra en Irán.

Walker también apuntó como presión las medidas que se tomaron en Chile ante este escenario global. El gobierno del Presidente José Antonio Kast neutralizó el Mecanismo de Estabilización de Precios de los Combustibles (Mepco), con lo que el precio de las bencinas y el diésel registró una subida histórica.

“(Los camioneros) nos dijeron que tenemos que aumentar el costo del flete terrestre en un 40%“, advirtió.

Además, las medidas paliativas del Ejecutivo se financiarán con la suspensión del crédito diferenciado al impuesto específico a empresas que no son de transporte y que para su operación productiva utilizan diésel, algo que afecta a la agricultura, según apuntó Walker.

“Nosotros podíamos descontar el 100% del impuesto específico en el petróleo para la maquinaria agrícola. Toda la maquinaria que no usa las carreteras descuenta el 100% de ese impuesto específico. Hoy día va a descontar solo un 30%“, agregó.

Sin embargo, el dirigente gremial descartó proyectar un alza concreta en el precio de los alimentos. “Yo no quiero casarme con un valor, porque esas son las malas noticias”, sostuvo, y añadió que por el lado de abastecimiento no hay problemas. Así, resaltó que el incremento en el precio de los alimentos debería llegar solo por el factor de la subida en los precios de producción y comercialización.

“Lo contesto con una frase que escuché el otro día de un gerente general de una exportadora de frutas: vamos a tener un invierno largo y frío desde el punto de vista de alimentos (...) creemos que vamos a tener un invierno muy duro porque los combustibles y sus derivados pegan fuerte en los costos de producción”, reconoció.

Otra de las alertas tuvo que ver con los efectos negativos para el sector agroexportador, tanto por el alza de los fletes como por la interrupción de rutas, donde la principal afectada es la del estrecho de Ormuz, donde circula más del 20% del crudo del mundo y que facilita el comercio entre Asia y el mundo.

Ante este contexto, Walker apuntó a la dificultad de concretar contratos con el Medio Oriente y el costo de buscar mercados alternativos.

Andres Perez

“Teníamos un contrato con Emiratos Árabes, con Arabia Saudita, y producto de la guerra estamos diciendo: ‘Bueno, vamos a tener que ir a Europa, vamos a tener que ir al sur, a China, a India, a otros mercados’, y eso también altera muchísimo el valor final de ciertos productos”, manifestó.

Petitorio al gobierno

Walker anticipó nuevas reuniones con el Ministerio de Hacienda, donde uno de los temas a abordar será “recuperar el 100% del impuesto específico, que eso nos afecta fuertemente”.

Otra solicitud es que se postergue la entrada en vigencia de la tarifa eléctrica diferenciada por horario, donde se realiza un cobro mayor por el uso de la luz en ciertas horas del día. Esto en ayuda a los agricultores que operan con frigoríficos.

Por otro lado, el líder de la SNA planteó revisar el reavalúo de los terrenos agrícolas, lo que genera un alza en el cobro de las contribuciones. “En algunos lugares, de hasta un 500%. Ese reavalúo viene con un criterio no productivo”, comentó.

“Estamos viendo como Sociedad Nacional de Agricultura un paquete de medidas para presentarles en los próximos días”, adelantó.

El líder de la SNA también apeló a que su petitorio tenga éxito en el contexto de que “baje el costo de producción y de comercialización de los alimentos, y para que no aumente el precio de los alimentos”.

Walker también estimó que la cercanía del Presidente Kast y otros ministros con la agricultura ayudaría a generar medidas paliativas para el sector. “Hay un equipo ministerial que conoce muy bien la agricultura, nos han abierto las puertas”, dijo.

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