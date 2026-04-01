Frente a frente: Monckeberg y Bitar analizan las primeras semanas del gobierno de Kast
En la sección La Mesa del Poder del programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el expresidente de Renovación Nacional, Cristián Monckeberg, y el extimonel PPD, Sergio Bitar -ambos también exministros-, ahondaron en los anuncios y las medidas que ha tomado el gobierno del Presidente José Antonio Kast: desde el retiro del apoyo a la candidatura de Michelle Bachelet para la ONU hasta la abrupta alza en el precio de los combustibles. ¿Cuál es el diagnóstico? ¿En qué puntos coincidieron y en cuáles discreparon? Revisa el análisis completo en el video.
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