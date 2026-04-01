Por fraude al Fisco y soborno: condenan a ocho años de cárcel al exalcalde de San Fernando Luis Berwart

El exalcalde de San Fernando, Luis Berwart, fue condenado a ocho años de presidio efectivo tras ser sentenciado por los delitos de fraude al fisco y soborno. Además, el tribunal estableció el pago de una millonaria multa.

En concreto, el condenado deberá pagar $960 millones. Junto con ello, quedó inhabilitado de forma perpetua para ejercer cargos públicos y desempeñarse en empresas que tengan contratos con el Estado.

La fiscal Fabiola Echeverría, dijo estar conforme con la resolución. “El imputado confesó los ilícitos, eso le permitió llegar a esta pena de cumplimiento efectivo de ocho años más una multa millonaria” , sostuvo.

La persecutora aseguró que aún quedan “algunos imputados” en la causa, los que deberán enfrentarse al juicio oral. Sin embargo, destacó que “el gran número de imputados que eran propiamente funcionarios públicos están condenados a penas privativas de libertad”.

“Tenemos a esta fecha cerca de 20 condenados en esta causa”, destacó.

El exjefe comunal fue formalizado luego que la Contraloría General de la República detectara “graves irregularidades” en su administración, particularmente en las reparticiones de educación y salud.

Según explicó la fiscal Echeverría, los delitos fueron cometidos por “una agrupación que, en definitiva, utiliza la misma jerarquía que se da dentro del ámbito municipal, toda vez que el alcalde es además el presidente de la Cooperación Municipal”.

En detalle, señaló que en los Consejos Municipales se aprobaban aumentos de ingresos “que no estaban justificados, porque era evidente que los dineros siempre faltaban, porque no iban al destino que tenían predeterminados”.

Según indicó, los dineros “fueron a parar a la segunda campaña municipal que tuvo el alcalde y a mantener ciertas lealtades durante todo ese tiempo”.

Tras la resolución del tribunal, Berwart fue trasladado al centro de cumplimiento penitenciario de Peumo.